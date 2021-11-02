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Yerli ve milli uçaksavar SAHA EXPO’da sergilenecek

02 Kasım 2021 Salı 15:03
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Yerli ve milli uçaksavar SAHA EXPO’da sergilenecek

İSTANBUL - Hafif silah üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) CANİK markası ve yerli uçaksavarlarıyla SAHA EXPO’da yer alacak. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markasıyla dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS olarak 23 yılda yazdığımız örnek başarı hikayemizi, SAHA EXPO’da yansıtacağız” dedi.


 

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral konuya ilişkin açıklamasında, “CANiK markasıyla dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS olarak 23 yılda yazdığımız örnek başarı hikayemizi, SAHA EXPO’da yansıtacağız. Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzle geliştirdiğimiz milli uçaksavarımız, CANiK Smart ve CANiK APP gibi inovatif ürünlerimizle fuarın vitrini olacağız. Fuar aracılığıyla ürünlerimizin ihracat yolculuğunu hızlandıracağız” dedi.


 

Savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojiler, 10- 13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. CANiK markası altında, yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil eden Samsun Yurt Savunma, (SYS) Ar-Ge kültürünü fuarda yansıtacak. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ağır makineli tüfeğin yeni versiyonlarını geliştirmeyi sürdüren şirketin, çalışmalarında geldiği son aşamayı da fuar aracılığıyla kamuoyuna duyuracağı açıklandı.


 

“YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVAR İLE FUARIN VİTRİNİ OLACAĞIZ”


 

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katılım göstereceklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “En yeni inovatif ürünlerimizi fuarda sergilerken bu ürünlerin yeni versiyonlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları da fuarda aktaracağız. CANiK Smart ve CANiK APP, fuarda tanıtacağımız, eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de standımızdaki yerini alacak. İlk kez IDEF’21’de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla da fuarın vitrine önemli bir değer kazandıracağız. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğunun bu fuar ile daha da hız kazanacağına inanıyoruz” dedi.


 

“DÜNYANIN EN DAYANIKLISI”


 

SYS olarak; Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’e varan sipariş alma başarısını gösterdiklerini ve dünyada bu silahı üreten 5’inci firma olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral;“Yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2012 yılından bu yana devam eden Ar-Ge çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük” diye konuştu.


 

ÜRETİM VE İHRACAT FAALİYETLERİNE BOYUT KAZANDIRACAK


 

Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, “Fuarda tüfeğimizi gurur tablosu olarak sunacağız. Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak fuarın yaratacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıracağımıza inanıyoruz. Fuar aracılığıyla firmalarla ticari iş birlikleri, proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.


 

İLERİ TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK


 

Fuar öncesi şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Ar-Ge ve inovasyondan aldığı gücüyle üretimini dünyanın 68 ülkesine ulaştıran, yılda 120 milyon doları bulan ihracatıyla Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunan SYS, CANiK markasıyla geliştirdiği ileri teknolojilerini fuarda buluşturacak. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store’u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO ziyaretçilerine tanıtacak” denildi.


 

POTANSİYEL MÜŞTERİLERİNE YOUTUBE VE INSTAGRAM YAYINI İLE ULAŞACAK


 

SYS, dijital teknolojiden faydalanarak fuarı ziyaret edemeyenlerle de buluşacağını duyurdu. Şirket, dünyanın pek çok ülkesinden müşterileri ile fuar süresince online temas kuracak. Fuar standından gün boyu YouTube’dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamlayan SYS, bu yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerini en yeni çalışmaları hakkında bilgilendirecek.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2021 15:08
Anahtar Kelimeler:
Yerli Ve Milli UçaksavarSAHA EXPO
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