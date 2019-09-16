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Yeni teknolojiler ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda sergilenecek

SIEMENS Türkiye, 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX 2019 Fuarı'nda suyun ve havanın gücünü kontrol altına alan Siemens SINAMICS G120X frekans konvertörünü sergileyeceğini duyurdu.

Yeni teknolojiler ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda sergilenecek

SIEMENS Türkiye, 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX 2019 Fuarı'nda suyun ve havanın gücünü kontrol altına alan Siemens SINAMICS G120X frekans konvertörünü sergileyeceğini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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Yeni teknolojiler ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda sergilenecek

İSTANBUL - Siemens Türkiye, iklimlendirme sektöründeki ürün ve çözümlerini, dünyanın önde gelen sektör profesyonelleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl 14’üncü kez İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Uluslararası ISK-SODEX 2019’a SINAMICS G120X frekans konvertörüyle katılacak firma tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli katkı sağlayacak Forum Alanı’nda 3 Ekim Perşembe günü Siemens Dijital Endüstriler Bölümü Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, 11’inci Salon’da düzenlenecek ‘Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri’ panelinde saat 16.05’te katılımcılarla gündemi paylaşacak.

SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için tasarlandı. Ürün, suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINAMICS G120X, doğanın gücünü herkese faydalı olacak şekilde kontrol altına almak için tüm ihtiyaçları karşılıyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
SIEMENS Türkiye2-5 Ekim TarihleriSK-SODEX 2019 Fuarı
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