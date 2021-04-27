Yeni kurulan işletmelere Uyumsoft'tan tam destek

HABER: DİNÇER KARACALAR





Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, yeni kurulan işletmelere tam destek veriyor.

Dünyanın Covid-19 kaosunu yaşadığımız bugünlerde girişimcilere bir destekte Uyumsoft’tan geldi. Kampanya kapsamında, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni kurulan şirketlere, ön muhasebe yazılımı olan ekoCari programı ilk 6 ay ücretsiz veriliyor ve ayda 50 adet e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv fatura) hediye ediliyor. Nisan ayında başlayan kampanya, 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Yeni kurulan işletmeler, 24 aylık sözleşmede, ilk 6 ayı ücretsiz kullanımının ardından, 7’ci aydan itibaren ayda sadece 55.50 TL ödeyerek, ekoCari ve e-Belge uygulamaları sayesinde iş süreçlerini uçtan uca kesintisiz olarak yönetebilecek. Kampanya koşulları hakkında, www.uyumsoft.com adresinden detaylı bilgi ve başvuru gerçekleşiyor.

Yeni kurulan işletmelere destekler ve teşvikler veriliyor

Yeni kurulan işletmelere ve girişimcilere, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Vakfı, Kredi Garanti Fonu gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından destekler ve teşvikler veriliyor. Ağırlıkla kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri bu desteklerin arasına, özel sektörden Türk yazılım devi Uyumsoft AŞ Girişimciler Kampanyası ile katılıyor.

ekoCari, web tabanlı ve kullanımı kolay bir ön muhasebe programıdır

Yeni kurulan işletmelere tam destek veren Uyumsoft AŞ’nin ekoCari ürünü, web tabanlı ve kullanımı kolay bir ön muhasebe programıdır. Kurulumu ve kullanımı çok kolaydır. İnternetin olduğu her yerden, bilgisayar, tablet veya cep telefonundan rahatlıkla kullanılabilir. Bulut tabanlı bir ürün olduğu için ilave server (sunucu) yatırımına ihtiyaç yoktur. İşletmeler, ekoCari programı sayesinde, stoklarını takip edebilir, carilerini takip edebilir, alışlarını – satışlarını ve bunların raporlamalarını alabilir. Çeklerini, senetlerini ve banka hesaplarını takip edebilir. Kampanya kapsamında, ekoCARİ kullanan firmalar, her ay 50 adet e-fatura veya e-arşiv fatura’yı da hiçbir ücret ödemeden oluşturabilirler.

25.’nci yılında 40 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayan Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; girişimciler kampanyası kapsamındaki ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı) yazılımının yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer almaktadır.