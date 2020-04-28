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Yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 liraya alıcı buluyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mart ayında hasadı başlayan yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 lira arasında satılıyor. Üretici Kemal Özarslan, "5 yeni dünya ağacımdan, ağaç başı 300 kilo civarlarında meyve hasat ediyorum. Sezonda ortalama 1,5 ton meyve hasadı yapıyorum. Yıllık yeni dünya ağaçlarımdan 7 ila 10 bin lira arasında kazanç elde ediyorum" dedi.

28 Nisan 2020 Salı 09:57
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Yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 liraya alıcı buluyor

Anavatanı Çin olan ve 'Malta eriği' ya da 'yeni dünya' adıyla bilinen meyveyi, Gazipaşalı çiftçiler bahçelerde yetiştiriyor. Bölgede üretimi yaygın olmasa da her çiftçinin bahçesinde birden fazla ağaçta yeni dünya meyvesi bulunuyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle Çobanlar Mahallesi'nde yeni dünya hasadı da başladı. Az sayıda yetişen turfanda yeni dünya, ilk hasatta kilosu 20 liradan alıcı buldu. Dalından özenle toplanan yeni dünya, kiloluk şeffaf kaselere konularak ağızları kapatılıp, satışa hazır hale getiriliyor. Bahçeleşmesi yaygınlaşmayan yeni dünyayı, bazı üreticiler ilçe pazarlarına kendileri götürüp satarken, bazıları ise pazarcılara vererek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, ilçede kayıtlı 2900 yeni dünya ağacı olduğunu ve bunlardan bin 900'ünün meyve verdiğini belirtti.

'5 AĞAÇTAN 10 BİN LİRA KAZANIYORUM'

Çobanlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kemal Özarslan (30), bahçesinde avokado, limon, portakal ve mandalinanın yanında yeni dünya meyvesi de yetiştirdiğini söyledi. Özarslan, "5 ağacım var. İlk hasadı martın ilk haftasında başladım. Turfanda olarak ilk hasadımı 15-20 lira arasında sattım. Şu anda nisan ayı ortasındayız, fiyatlar kilosu 7 ila 10 arasında satılıyor. 5 yeni dünya ağacımdan, ağaç başı 300 kilo civarlarında meyve hasat ediyorum. Sezonda ortalama 1,5 ton meyve hasadı yapıyorum. Yıllık yeni dünya ağaçlarımdan 7 ila 10 bin lira arasında kazanç elde ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGazipaşaYeni Dünya
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