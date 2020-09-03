Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1084
ALTIN
462.109
DOLAR
7.4081
STERLİN
9.8796
EURO
8.7605
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10...
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi...
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya...
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

YATIRIMLAR DAĞ GİBİ

Gayrimenkul sektörünün öncü markası Dağ Mühendislik, otel işletmeciliği ve otomotiv sektörüne de yatırım yapmaya devam ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:14
10 Okunma
YATIRIMLAR DAĞ GİBİ

HABER: DİNÇER KARACALAR


Gayrimenkul sektöründe 27 yıllık tecrübesi ile pek çok marka konut projesine imza atan Dağ Mühendislik, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en çok konut projesi üreten 2. firması ödülüne layık görülmüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi Osman Dağ,  üzerinde konut, ticari ünite ve AVM üreten şirketin gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine, uluslararası zincir markaların otel işletmeciliği ile otomotiv sektörünü de eklediğini ve yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YATIRIMLAR DAĞ GİBİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması
Dolar 7.39 lirada
Dolar 7.39 lirada
Türk ürünlerini Latinlere sanal ticaret heyetleri tanıtıyor
Türk ürünlerini Latinlere sanal ticaret heyetleri tanıtıyor
Süre 2 ay daha uzatıldı!
Süre 2 ay daha uzatıldı!
Bakan Selçuk: 90 milyon ödeme yapacağız
Bakan Selçuk: 90 milyon ödeme yapacağız
Dolar 7.27 lirada
Dolar 7.27 lirada
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
6 ayda 91,7 milyar liralık e-ticaret gerçekleşti
6 ayda 91,7 milyar liralık e-ticaret gerçekleşti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim