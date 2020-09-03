YATIRIMLAR DAĞ GİBİ

HABER: DİNÇER KARACALAR



Gayrimenkul sektöründe 27 yıllık tecrübesi ile pek çok marka konut projesine imza atan Dağ Mühendislik, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en çok konut projesi üreten 2. firması ödülüne layık görülmüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi Osman Dağ, üzerinde konut, ticari ünite ve AVM üreten şirketin gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine, uluslararası zincir markaların otel işletmeciliği ile otomotiv sektörünü de eklediğini ve yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.