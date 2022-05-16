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Yatırımcılara yeni fırsatlar

16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:16
Yatırımcılara yeni fırsatlar

Gelin Damat Dergisi bünyesinde, Türkiye’nin ilk zincir marka düğün mekanları, Gelin Damat Düğün Davet mekanları lansmanı Adile SultanSarayı’nda tanıtıldı.

Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün’ün sunuculuğunda gerçekleşen geceye, Zahide Yetiş, Gökhan Tepe,  Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay gibi birçok ünlü isim katıldı. İlk franchise şubenin tanıtıldığı gece sektörde  büyük ilgi yarattı. Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında Gelin Damat markasıyla 19 yıllık başarıyla  sürdürdüğümüz dergi, defile, organizasyon ve diğer faaliyetlerimiz arasına Gelin Damat Düğün Davet salonlarını ekliyoruz. Böylelikle yeni iş imkanları ile birçok kişiye iş imkanı sağlayacağız. Kısa zamanda 100 fanchise düğün mekanı hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Gelin Damat Düğün Davet Franchise iki modelde veriyoruz. Birincisi isim değişikliği ile faal düğün salonları franchise alarak Gelin Damat markasına geçiş yapıyorlar. Diğer seçenek ise, arazisi olan girişimciler yatırım yaparak sıfırdan anahtar teslim mekan sahibi oluyorlar. Anahtar teslim salonlar, çözüm ortağımız Şehremini Grup mimarlık ve inşaat tarafından projelendirilip tamamlanacak.

Almina Besra BABAR

Anahtar Kelimeler:
Yatırımcılara Yeni Fırsatlar
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