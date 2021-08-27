Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449.41
ALTIN
484.77
DOLAR
8.3962
STERLİN
11.5185
EURO
9.8738
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yapılandırma ile ilgili flaş gelişme

Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 09:42
7 Okunma
Yapılandırma ile ilgili flaş gelişme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi. 

Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaKanunYasaResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 milyar liralık vurgun iddiası
1 milyar liralık vurgun iddiası
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Kurutulamayan fındığa ihraç engeli
Kurutulamayan fındığa ihraç engeli
Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor
Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor
TUSGİD, CEM HAYDAR BEKTAŞ’LA HEDEF BÜYÜTÜYOR..
TUSGİD, CEM HAYDAR BEKTAŞ’LA HEDEF BÜYÜTÜYOR..
Şirketler ‘önce müşteri’, müşteriler ‘önce deneyim’ diyor
Şirketler ‘önce müşteri’, müşteriler ‘önce deneyim’ diyor
Memur maaş zamları belli oldu
Memur maaş zamları belli oldu
Aşure Günü alışverişlerde %40 artış
Aşure Günü alışverişlerde %40 artış
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma