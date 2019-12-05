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Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, gemi ihracatının yüzde 70'inin Yalova'dan yapıldığını belirterek, "Halen Türkiye’de ilk kez kurvaziyer yapılmakta ayrıca tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur” dedi.

Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, gemi ihracatının yüzde 70'inin Yalova'dan yapıldığını belirterek, "Halen Türkiye’de ilk kez kurvaziyer yapılmakta ayrıca tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur” dedi.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:40
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Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

YALOVA - Son açıklanan ihracat rakamlarına göre Kasım ayı verileri baz alındığında ihracatını en çok artıran il Yalova oldu. Yalova’nın ihracatını artırmasında ise tersanelerin önemli bir payı bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, tersanelerinin özellikle şehrin ihracat hacminde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

'23 BİNİ AŞAN ÇALIŞANI VAR'

Yalova Tersane Bölgesi’nin, Altınova ilçesinde yaklaşık 6 kilometrelik bir kıyı şeridini kapsadığını ve 37 tersane ile bu tersaneleri destekleyen teknik, lojistik, idari yatırımları kapsadığını dile getiren Uzun, "2004 yılında kuruluşuna başlanan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, sektörümüz yatırımcıları ve çalışanlarının inanç ve gayretleri sayesinde dünya denizcilik camiasında tanınan ve tercih edilen gemi inşa, bakım ve onarım bölgesi haline gelmiştir. Yalova tersanelerinde halen 23 bini aşan çalışan var. 2019 yılına 17 bin çalışan ile girilmiş, yıl içinde yüksek oranda istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yalova tersanelerinde yılda 55-60 gemi ve tekne inşa edilmekte, 750-800 gemiye bakım-onarım hizmeti verilmektedir. Bu sayılar, hizmete giren yeni tersaneler ve yeni havuzlar ile her yıl artmakta" dedi.

'SİPARİŞ DEFTERLERİ 2022 YILINA KADAR DOLU'

Tersanelerde yeni teknolojinin de kullanıldığının altını çizen Uzun, "Tersanelerimizde hibrit ve elektrikli sevk sistemleri, uzaktan kumanda sistemleri gibi yeni teknolojiler uygulanmakta, bu ileri teknolojilere sahip sistemler ile donatılan römorkörler, balıkçı gemileri, araştırma gemileri, rüzgâr türbini inşa/bakım gemileri, feribot ve yolcu gemileri inşa edilmektedir. İnşa edilen gemilerin büyük çoğunluğu Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, İrlanda, Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. İnşa edilen bu gemilerin bazıları 'dünyanın en büyük balık fabrika gemisi', 'dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü' 'Türkiye’de inşa edilen en büyük yüzer havuz' gibi unvanlara da sahiptir. Halen Türkiye’de ilk kez kurvaziyer yapılmakta ayrıca, tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur" diye konuştu.

'YILSONUNDA ÖNCEKİ YIL RAKAMININ GEÇİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Bu yılın rakamlarının önceki yılın rakamlarının önüne geçebileceğini belirten Şükrü Fazıl Uzun, "Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre 2018 yılında Türkiye’nin gemi yat ihracatı 990,5 milyon Amerikan Doları'ydı. 2019 yılı ilk 11 ayında, 931,175 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştır. Aralık ayında da teslim edilecek gemilerimiz var. Yılsonunda önceki yıl rakamının yakalanacağı belki geçileceği öngörülmektedir. Ayrıca bakım onarım hizmetleri de 600 milyon doları aşkın döviz kazandırmaktadır. Tersanelerimizin kalite, zamanında teslim, değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek esneklik içeren müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, sektör çalışanlarının sosyal hakları ile iş güvenliği ve çevre tedbirlerine gösterilen özen, Türk tersanelerinin tercih edilmesi için önemli etkenlerdir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri BirliğiŞükrü Fazıl UzunGemi Ihracatı
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