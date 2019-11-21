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Yabancıya konut satışında rekor artış

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 oranında artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Yabancıya en çok satış yapılan illerden Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı.

Yabancıya konut satışında rekor artış

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 oranında artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Yabancıya en çok satış yapılan illerden Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:43
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Yabancıya konut satışında rekor artış

ANTALYA - Antalya'da yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, yabancılara konut satışında bu yıl İstanbul ve Antalya'da rekor rakamlara ulaşıldığını açıkladı. 10 aylık dönemde yabancılara 36 bin 197 konut satıldığını belirten Selman Özgün, “Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 431 konut satılmıştı. Yüzde 23,4'lük artış gerçekleşti" dedi.

Yabancıların tercih ettiği illerin ilk sırasında İstanbul'un geldiğini belirten Selman Özgün, “İstanbul'da 10 ayda yabancılara yüzde 62 artışla 16 bin 322 konut satıldı. İstanbul'u yüzde 12 artış ve 7 bin 169 konutla Antalya takip etti. En çok satış yapılan diğer iller Ankara, Bursa, Yalova olarak sıralandı" dedi.

Ekim ayında ise Türkiye toplamında yabancılara konut satışında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32'ye yakın düşüş olduğunu aktaran Özgün, “Geçen yıl 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasa eylül ayı sonunda Meclis'ten geçmişti. O dönem satışlara ciddi etkisi görüldü. Ekim ayında düşüş olsa da genel anlamda bir artış söz konusu" diye konuştu.

SATIŞLAR NEDEN ARTTI?

Yabancıların Türkiye'deki konut satın alımındaki artışın nedenlerini de anlatan Özgün, 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınmasının ciddi etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimlerin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Özgün, "Tabi en önemlisi ülkemizin, Antalya'mızın güzelliğini gören insanlar, tekrar gelmek ve burada yaşamak istiyor. Bu da yayılmaya başladı ve artık daha bilinçli yatırımcılar geliyor" dedi.

KİM, HANGİ BÖLGEYİ SEVİYOR?

Firma olarak özellikle yabancılara yönelik konut projeleri ürettiklerini belirten Selman Özgün, Antalya'da konut satın alan yabancıların bölgelere göre tercihlerini ise şöyle sıraladı:

"Alanya bölgesini en çok Almanlar tercih ediyor. Side-Manavgat bölgesi ise Avrupa ülkeleri ve Ruslardan talep görüyor. Kaş-Kalkan bölgesi İngilizler, Kemer Ruslar, Antalya merkezde Lara ve Konyaaltı, özellikle Kepez, Döşemealtı ve Aksu bölgelerindeki lüks ve site şeklindeki yapılar Avrupa ülkeleri, Irak, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Rusların ilgisini çekiyor. Ayrıca Antalya genelinde yurt dışında yaşayan Türkler de önemli ölçüde konut ediniyor."

ANTALYA 10 BİNİ GEÇER

Bu yıl sonunda iki aylık dönemle beraber Antalya'da 10 bin konut satışı rakamına ulaşılmasını bekledikleri belirten Özgün, "Geçen aylardaki rakamlara baktığımızda ortalamalar bunu gösteriyor. Tabi bu bir rekor, giderek de artacaktır. Çünkü faiz oranlarının düşmesi ve iç piyasadaki canlılık ve olumlu görüntü, dış piyasayı da tetikliyor. Onlar da iç piyasadaki hareketliliği takip ediyor ve giderek daha güzel hale geleceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK İLGİ GÖREN İLLER

TÜİK verilerine göre, bu yıl 10 aylık dönemde yabancılara satışta ilk sırayı 16 bin 322 konutla İstanbul alırken, 7 bin 169 konutla Antalya ikinci sırada. Ankara 2 bin 4 konut, Bursa 1873, Yalova 1432, Sakarya 1027, Trabzon 791, Muğla 774, Mersin 698, Aydın 679, diğer iller 3 bin 428 konut olarak sıralanıyor.

Ülkelere göre ilk sırada 6 bin 124 konutla Irak yer alıyor. En çok satış yapılan diğer ülkeler ve konut satışları şöyle: İran 4 bin 160, Rusya Federasyonu 2 bin 231, Suudi Arabistan 1840, Afganistan 1663, Kuveyt 1621, Almanya 1422, Ürdün 1284, Yemen 1214, İngiltere 1114.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yabancıya Konut SatışıRekor
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