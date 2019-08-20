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Yabancılara konut satışında artış

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.

Yabancılara konut satışında artış

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:14
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Yabancılara konut satışında artış

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Salı günü açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artışla 4 bin 192 adete yükseldi.

Yabancılara konut satışlarında yılın ilk yedi ayında ilk sırayı toplam 10 bin 806 konutun satıldığı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 4 bin 857 konut satışı ile Antalya, 1,360 konut satışı ile Ankara, 1,217 konut satışı ile Bursa ve 988 konut satışı ile Yalova izledi.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’den toplam 3 bin 601 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak’ı sırasıyla 2 bin 666 konut satışı ile İran, 1,526 konut satışı ile Rusya ve 959 konut satışı ile Suudi Arabistan izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yabancılara Konut SatışıTürkiye
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