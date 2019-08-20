Yabancılara konut satışında artış

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Salı günü açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artışla 4 bin 192 adete yükseldi.



Yabancılara konut satışlarında yılın ilk yedi ayında ilk sırayı toplam 10 bin 806 konutun satıldığı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 4 bin 857 konut satışı ile Antalya, 1,360 konut satışı ile Ankara, 1,217 konut satışı ile Bursa ve 988 konut satışı ile Yalova izledi.



Yılın ilk yedi ayında Türkiye’den toplam 3 bin 601 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak’ı sırasıyla 2 bin 666 konut satışı ile İran, 1,526 konut satışı ile Rusya ve 959 konut satışı ile Suudi Arabistan izledi.