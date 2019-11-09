Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3683
EURO
6.3439
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Son Dakika
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları tanıtıldı
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları...
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor...
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi;...
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor

Alışveriş merkezi yatırımlarında özellikle Arap ve Çinli yatırımcıların Türkiye’yi odak noktasına aldığını söyleyen ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı perakendeciler şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar. Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar” dedi.

Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor

Alışveriş merkezi yatırımlarında özellikle Arap ve Çinli yatırımcıların Türkiye’yi odak noktasına aldığını söyleyen ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı perakendeciler şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar. Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar” dedi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 18:11
8 Okunma
Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor

İSTANBUL

Alışveriş merkezi yatırımlarında özellikle Arap ve Çinli yatırımcıların Türkiye’yi odak noktasına aldığını söyleyen ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı perakendeciler şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar. Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar” dedi.

1995 yılında toplam alışveriş merkezi (AVM) sayısı 12 iken 2018 sonunda 431’e yükseldi. İnşaatı devam eden projelerin de tamamlanmasıyla bu sayı 2021 sonunda 469’a yükselecek. Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı AVM’lere yerli ve yabancı sermaye tarafından yapılan yatırım ise yaklaşık 50 milyar dolar civarında. Geçen sene toplam ziyaret sayısı 2,3 milyara ulaşırken toplam ciro ise 130 milyar lira oldu. Bu yıl sonunda ziyaret sayısı 2,4 milyara, toplam cironun da 160 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

“Alışveriş Merkezleri: Yeni Ufuklar” Semineri, Altınbaş Üniversitesi ve ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Seminerde, ticari gayrimenkul sektöründe yaşanan değişim süreci, gayrimenkulün geleceği, perakendecilikte yeni dönem, dijitalleşmenin etkileri ile yatırım finansmanı konuları sektörün önde gelen isimleri ve akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.

KONUMLANDIRMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Alışveriş merkezlerinin eğlence, hatta bunun da ötesinde bir yaşam merkezi haline dönüştüğünü kaydeden Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Alışveriş merkezlerinin konumlandırılması çok önemli. Alışveriş merkezlerinin kendisini tüketicinin zihninde nasıl ve nereye konumlandıracağı kararı ön plana çıkıyor. Burada da Alışveriş merkezlerinin sadece tüketiciye para harcatacak yerler gibi konumlandırmayıp, işin sosyal ve yaşamsal tarafına uygun bir strateji benimsemeleri gerekiyor. AVM’lerin tüketicilere sadece para harcatan yerler değil, onların hayatına dokunan merkezler olarak konumlandırılması gerekiyor” dedi.

“AVM’LER TÜKETİCİYİ DİKKATE ALMALI”

AVM’lerle ilgili en fazla yaşanan sorunun sayılarının fazlalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ercan Gegez, “Geçmiş yıllarda yapılan bir doktora çalışmasında yan yana bulunan iki alışveriş merkezinin birbirinin rakibi olmadığını, tamamen farklı müşteti kitlelerine hitap edebildiğini, olayısıyla fiziksel mesafenin çok önemli olmadığını ortaya koyduk. Bu da konumlandırma farkını ortaya çıkartıyor. Bu yüzden başarılı olmak ve hayatını devam ettirmek isteyen AVM’lerin tüketiciyi dikkate alması gerekli” ifadelerini kullandı.

ARAP VE ASYALI YATIRIMCILAR AVM’LERE TALİP

Türkiye ile ilgili iştahı artan yabancı yatırımcı gözünü bitmiş AVM'lere dikti. Arap ve Asyalı yatırımcılar bitmiş alışveriş merkezlerini almak için görüşmeleri hızlandırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ECE Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı yatırımcılar şu anda Türkiye’ye karşı biraz daha temkinli davranıyorlar. Ama hala burada olan birçok yabancı yatırımcı var. Özellikle Arap ve Çinli yatırımcılar Türkiye’yi odak noktasına almış durumdalar” şeklinde konuştu.

350 YABANCI MARKA MEVCUT

UFRAD verilerine göre şu an Türkiye pazarında 350 yabancı marka faaliyet gösteriyor. “Mevcut alışveriş merkezlerinde Türkiye’de olan birçok yabancı perakendeci mevcut. Onlar da mağaza açmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda diğer yabancı perakendeciler de şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar” diyen Stefan Zeiselmaier, “Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar. Şu anki ekonomik durumda da yabancı perakendeci için bu şekilde ilerlemek daha doğru” açıklamasını yaptı.

AVM’LER TESLİM ALMA NOKTASI OLACAK

Dijital alışveriş platformlarının mevcut alışveriş merkezlerinin geleceğini nasıl etkileyeceğini değerlendiren Zeiselmaier, “Online alışveriş alışveriş merkezlerini etkiliyor fakat bunların paralel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Birçok mağazası olan markaların online satışı mevcut. İleride mevcut bir bina olan AVM’ler teslim alma noktası olacaktır. AVM’ler çok kolay erişilebilir noktalarda olduğu için yaşamaya devam edecektir” yorumunda bulundu.

Zeiselmaier sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz 20 yıla yakındır Türkiye’deyiz ve Türkiye’ye olan güvenimiz de devam etmekte. Şu anda ekonomi olarak zor bir zamandan geçiyoruz ama bu durum düzelecektir. 2 ya da 3 yıl içerisinde pazar tekrardan eski haline dönecektir. Şu an biraz temkinli davranan yatırımcılar da tekrardan yatırım yapmaya başlayacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
YabancıYatırımcıTürkiyeFranchise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül
İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı
İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı
Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
Narımıza sahip çıkalım
Narımıza sahip çıkalım
THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu
THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu
Sabiha Gökçen’in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi’ne ödül
Sabiha Gökçen’in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi’ne ödül
Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül
Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül
İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı
İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı
Dolar 5.72 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.37 lirada
Dolar 5.72 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.37 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans