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Wofret :  5 Etaplı Projesinin ilk Etabı  Londra’da Başladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:57
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Wofret :  5 Etaplı Projesinin ilk Etabı  Londra’da Başladı

HABER: MURAT UYGUR

Londra’da market ve diğer ihtiyaç  alışverişleri için yürürlüğe giren Wofret Uygulamasının Yöneticisi Yunus Emre Kelkitli açıklamalarda bulundu.

5 Etaplı Hızlı ticaret platformu Wofret'in ilk etabı bölgesel  market ve hızlı  ihtiyaç malzemesi teslimatı  uygulaması Londra’da faaliyete geçti. 

Uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları Wofret uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kelkitli “Uzun bir süredir Londra’da Türkiye’den gelen kişilerden  oluşan bir ekiple üzerinde çalıştığımız uygulamayı nihayet hayata geçirdik. Birçok ülkede yoğun olarak kullanılmasını umduğumuz uygulama bir e-ticaret uygulaması olarak nitelendirilebilir. Mevcut uygulamalardan bazı özellikleri ile ayrılan Wofret’in üstüne yeni uygulamalar da inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda da şimdiden çalışmalara başladık” dedi.

5 Etaplı Hızlı ticaret platformu Wofret

Yunus Emre Kelkitli, “Wofret, ilk etapta bir e-ticaret platformu olarak piyasaya giriyor ancak dönüşmeye ve gelişmeye açık bir uygulamadır. Hatta gelişim ve dönüşümler için çalışmalarımız halen devam etmektedir. Yeni olan eklentiler ve uygulamalarla çok daha mükemmel ve fonksiyonel bir hale gelecektir. Wofret’i kullananların ve uygulayıcıların tepkilerini merak etmekteyiz. Aynı zamanda mutlu ve gururluyuz.” Diyerek duygularını dile getirdi.

Wofret Herkes için Kazançlı Alışverişin tek Uygulaması olacak.

Programın geliştiricisi Yunus Emre Kelkitli bu uygulama ile birlikte tüm dünyaya fırsat bulunması halinde Türkiye gençlerinin neler başarabildiğini göstermeyi hedefliyor. Çok zor zamanlardan geçtiğini de belirten Kelkitli hiçbir zaman pes etmediğini ve azim göstererek ekibi ile birlikte bu yazılımı sonunda hayata geçirdiklerinden bahsetti. İngiltere’ye ilk gittiğinde çeşitli işler ile uğraşan Kelkitli daha sonra internet ve bilgisayar dünyasına ilgi duyması ile birlikte çalışmalarını bu alana yönlendirdiğinden bahsediyor. Yazılımcı kimliğinin yıllar içinde yaptığı pek çok iş ile geliştiğini ifade eden yazılımcı, geliştirmiş olduğu yazılım ile yakın zamanda çok daha iyi yerlere gelmek istiyor 

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Wofret Wofret 5 Etaplı Projesinin Ilk Etabı  Londrada Başladı
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