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Vietnam ile hedef 4 milyar dolar

Türkiye ve Vietnam, ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Vietnam ile hedef 4 milyar dolar

Türkiye ve Vietnam, ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

15 Aralık 2019 Pazar 00:00
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Vietnam ile hedef 4 milyar dolar

BURSA (DHA) 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘Vietnam Yatırım ve Fırsatları Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 40 yılı geride bıraktığını belirterek, "Hedefimiz ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur ve Haşim Kılıç ile Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, DEİK Türkiye- Vietnam İş Konseyi Başkan Yardımcısı Handan Atamer ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretin ardından düzenlenen ‘Vietnam Yatırım ve Ticaret Fırsatları Semineri’nde konuşan Aytuğ Onur, Bursa’dan Vietnam’a ihracat yapan firma sayısının 100’e yaklaştığını söyledi.

600 MİLYONLUK PAZAR

Bursa’nın Vietnam’a 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Onur, "Güneydoğu Asya’daki öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Vietnam ile Bursa iş dünyamız arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini oldukça önemli buluyoruz. Vietnam’ın Asya pazarına açılmak isteyen yatırımcılarımız için stratejik önem taşıdığını biliyoruz. Yaklaşık 600 milyonluk tüketici potansiyelinin bulunduğu Asya pazarı, başta enerji ve imalat sektörü olmak üzere farklı alanlarda ve geniş yelpazede firmalarımıza çok önemli işbirliği ve yatırım imkanları sunuyor” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ise Türkiye ekonomisinin ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Bursa’nın üretim kapasitesi ile başarı hikayelerine imza attığını söyledi.

4 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Türkiye ve Vietnam arasındaki yeni ticaret köprülerinin daha da güçlenmesi hedefiyle Bursa’ya geldiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin 40 yılı geride bıraktığını ifade eden Tuyen, "Ülkeler arasındaki karşılıklı ziyaretlerle ticari ilişkiler daha da artacaktır. Ortak arzumuz 4 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmaktır. Bizler yapmamız gerekeni çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni ticaret köprülerinin kurulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'MESAFELER TİCARETİ ENGELLEMELİ'

DEİK Türkiye- Vietnam İş Konseyi Başkan Yardımcısı Handan Atamer de, Bursa’nın özellikle yaş sebze ve meyve gibi alanlarda doğru bir bağlantı noktası olduğunu belirterek, "Bursa, Vietnamlı firmalarla iş yapabilir. Türkiye’nin aklında her zaman Uzak Doğu var. Ama Uzak Doğu bize ‘uzak’ olmamalı. Vietnam treni kaçarsa Asya’nın fırsatlarından yararlanamayız" şeklinde konuştu.

‘Vietnam Yatırım ve Ticaret Fırsatları Semineri’nde Vietnam Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Cuong Le Phu ülkedeki yatırım imkanları hakkında bilgiler verdi.

DHA

Son Güncelleme: 15.12.2019 10:28
Anahtar Kelimeler:
Ticaret HacmiVietnam
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