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VERİMLİLİK HAFTASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ, ENERJİ VE ENVER, VERİMLİ ENERJİ KULLANIMINI DESTEKLİYOR

LİMAK ENERJİ VE ENVER İŞ BİRLİĞİYLE VERİMLİ ENERJİ5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda elektrik faturalarında enerji verimliliğine ilişkin mesaja yer veren şirket, 17 Nisan Verimlilik Haftası’nın anlam ve önemine de dikkat çekti.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:04
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VERİMLİLİK HAFTASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ, ENERJİ VE ENVER, VERİMLİ ENERJİ KULLANIMINI DESTEKLİYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Enerji Danışmanım projesiyle müşterilerini verimli enerji kullanımına ve enerji tasarrufuna teşvik eden Limak Enerji, ENVER ile yaptığı işbirliğiyle enerji verimliliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerine ilettiği faturalarda "Verimlilik yanına, enerji yarına kalır. Şimdi enerjiden verim alma zamanı." mesajını yayınlayan şirket, enerji kullanımında verimlilik ve tasarrufun öneminin altını çiziyor. Konu hakkında görüşlerini aktaran Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac. Faturaların müşterilerimiz tarafından dikkatle incelenmesi nedeniyle faturalarımızın ilgili alanında toplumda farkındalık oluşturacak mesajlarımıza yer veriyoruz. Verimlilik Haftası kapsamında da ENVER ile iş birliğine imza atarak, müşterilerimizin dikkatini verimlilik konusuna çekmeyi amaçladık. Faturalarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz projenin yanı sıra şirket çatısı altında yürüttüğümüz, müşterilerimizde verimlilik ve tasarruf bilincini aşılamayı amaçlayan farklı projelerimiz de bulunuyor. Enerji Danışmanım Projemiz kapsamında oluşturduğumuz enerji danışmanı timlerimiz ile elektrikli cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiğini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlanacağını gösteriyoruz. Verimliliği ve tasarrufu yalnızca enerji kullanımı yönüyle ele almayıp, birçok projeyi de eş zamanlı yürütüyoruz.  Tasarrufu tam anlamıyla gerçekleştirmek adına müşterilerimizi elektronik faturaya geçmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Müşterilerimizin zaman tasarrufu sağlaması için de elektrikle ilgili işlemlerin tamamını online olarak sunuyoruz” dedi. Limak Enerji’den her yaş ve tüketim grubuna uygun verimlilik projeleri. Şirketin Enerji Danışmanım projesine özel bir web sayfası hazırladıklarına da değinen Aytac, www.limakuludag.com.tr adresi üzerinden erişilebilen web sayfasında da vatandaşların kendi konut ve iş yerlerinde ne kadar enerji tükettiğini hesaplayabildiklerini söyledi. Verimlilik ve tasarruf konusunda bilinçlenmenin küçük yaşlardan itibaren oluştuğuna dikkat çeken Aytac, enerji temalı kitapları aracılığıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle öğrettiklerini, çocuklara dönük atölyelerde ise enerji verimliliğini benimsetecek çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Son Güncelleme: 15.04.2021 13:05
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