Varlık şirketleri şikayetleri artıyor

KAHRAMANMARAŞ (DHA)

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda bankaların alacaklarını devrettiği varlık şirketleriyle ilgili vatandaşların şikayetlerinde büyük bir artış olduğunu söyledi.

TB şube temsilcileri Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan TB Genel Başkanı Şahin, varlık şirketlerinde hukuki boşluk olduğunu ve bu boşluktan faydalanan şirketlerin insanları mağdur ettiğini dile getirdi.

Varlık şirketlerinin 2000'li yıllarda ortaya çıktığını ifade eden Şahin, bu şirketlere yetkinin kanunen verilmesi gerektiğini belirterek, "Bir varlık şirketi, 'Ben senin alacağını devraldım' diyerek karşınıza çıkıyor. İnsanlarımız borçlu ve birtakım kolaylıklar sağlanıyor şirketler tarafından. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Tüketici, borcunu öderken varlık şirketlerinin kendilerine 'Kampanya yaptık, şu kadar indirimli ödeyeceksiniz. Taksit taksit ödeyeceksiniz' diyor. Tüketici, hiçbir sözleşme yapmadan para ödemeye başlarsa en büyük yanlışı yapıyor. Bir kere tüketicilerin varlık şirketlerine asla ve asla taksit ödeme yapmaması gerekiyor. Tek kalemde, üzerine anlaşarak veya yazışarak yapmalı. Diyelim ki varlık şirketi 30 bin lira borcunuz için size '8 bin liraya indirdik bu borcu' dedi. Borcun 8 bin liraya indirildiğine dair bir yazı istensin varlık şirketinden, hangi bankadan bu borcu devraldığı, borcun kaynağı, bütün bilgileriyle bildirilsin. O yazının üzerine 8 bin lira gönderilirse ancak 8 bin lira biter. Fakat çoğunlukla bize gelen şikayetler şu; 'Varlık şirketine 8 aydır para yatırıyorum. Şimdi tekrar başa döndüler yine aynı fiyatı istiyorlar.' Neden? Çünkü sözle söylediler. Konuşmayla olmaz, yazışmayla olur" diye konuştu.