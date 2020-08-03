Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Varank: Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar
Son Dakika
Özlü'den uyarı
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Varank: Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı Adalet Bakanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. 

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:02
0 Okunma
Varank: Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SİP ile kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımı ile yapılması ve yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması hedefleniyor. SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla 'Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı' ihalesi yapıldı. İhale sonucunda Elektronik İzleme Sistemi kapsamında elektronik izleme yazılımı ile elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler tamamen devreden çıkarak yerini milli ürünlere bırakacak. 

'YABANCI ÜRÜNDEN YERLİ ÜRÜNE DOĞRU BİR GEÇİŞ OLACAK'

Bakan Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile birlikte kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi’nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ortem Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman’dan bilgi alan Bakan Varank, üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bakan Varank, "Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye’de elektronik kelepçe kullanımı var. Bundan önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamı, yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal ediliyordu. Bu sene sayın Adalet Bakanımızla Sanayi İşbirliği Projesi ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında STM- Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Ziyaretimiz sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanımız oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak" dedi.

'YURT DIŞINDAN TALEPLER VAR'

Bakan Varank, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile kendi kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler üretebilen bir ülke haline gelmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye’de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sanayi İşbirliği Projesi mevzuatı, çok uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda başarılı bir ihale şimdiye kadar yapılmamıştı. İlk örneğini elektronik kelepçe ile başardık. Bu ürünü yerlileştirdik. Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu değerlendirecek. Bu ürün, denetimli serbestlik uygulamalarında kullanıldığı gibi özellikle kadına yönelik şiddette, uzaklaştırma cezalarında kullanılıyor. Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da önemli bir konu diye düşünüyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanayiIşbirliğiVarankBakanElektronik KelepçeMilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı”
“Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı”
Bakan Pekcan: Türk ve İtalyan şirketler birlikte çalışabilir
Bakan Pekcan: Türk ve İtalyan şirketler birlikte çalışabilir
GEKAP beyannamesi verecekler dikkat!
GEKAP beyannamesi verecekler dikkat!
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk: 138 milyon TL ödeme yapacağız
Bakan Selçuk: 138 milyon TL ödeme yapacağız
Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3 milyon 115 bin TL ceza
Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3 milyon 115 bin TL ceza
İş insanlarımız Beyan Formu ile gümrük işlemlerini hızlı tamamlayabilecek
İş insanlarımız Beyan Formu ile gümrük işlemlerini hızlı tamamlayabilecek
Altın fiyatları rekor düzeyde
Altın fiyatları rekor düzeyde
Türkiye'ye gelen turistler Haziran'da yüzde 96 azaldı
Türkiye'ye gelen turistler Haziran'da yüzde 96 azaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı