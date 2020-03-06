Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk...
Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere '6222' genelgesi
Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere '6222' genelgesi
Arpa çuvalları altından eroin çıktı
Arpa çuvalları altından eroin çıktı
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası...
Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'da gecekondu yangını
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen, “11. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı  (GAPTARIM)”  ile ‘’16. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı (GAPFOOD)”, Fuarın açılış Programına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile beraber Gaziantep New Holland  Yetkili Bayi Bilgin Traktör Standına ziyaret etti.

06 Mart 2020 Cuma 09:57
0 Okunma
Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi

ABDULLAH YİĞİT-GAZİANTEP -özel haber

Ziyaret esnasında Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin Dünya Markası 65 yıldır Türkiyede %100 yerli üretilen Pazar Lideri New Holland TD4.100F 4 WD Modelinin lansmanını Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Gaziantep Ziraat odaları Birliği Başkanı ve Şehitkâmil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay  Yıldırım ve Beraberindeki heyetin katıldığı törenle tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin `e ve beraberindeki heyete Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin New Holland Traktörleri Biçerdöver, iş Makinaları ve Ekipmanları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Vali Gül ve Başkan Şahin  `e Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Traktör Maketi hediye etti.

Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin ise Gaziantep’te düzenlenen 11. GAPTARIM ve 16. GAPFOOD Gıda Fuarları'nı ziyaret ettik. Bilgin Traktör 2019 Yılı Traktör Satışlarında Türkiye 1.'cisi olduğundan dolayı Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ` e Teşekkür ederek başarıların devamını diledi

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz
Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz
Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
Bakan Pekcan: Maske ihracatını ön izne bağladık
Bakan Pekcan: Maske ihracatını ön izne bağladık
Emekli promosyonları belli oldu
Emekli promosyonları belli oldu
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi olur
Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi olur
Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek
Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek
Dolar 6.23 lirada
Dolar 6.23 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı