Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi

ABDULLAH YİĞİT-GAZİANTEP -özel haber

Ziyaret esnasında Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin Dünya Markası 65 yıldır Türkiyede %100 yerli üretilen Pazar Lideri New Holland TD4.100F 4 WD Modelinin lansmanını Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Gaziantep Ziraat odaları Birliği Başkanı ve Şehitkâmil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Beraberindeki heyetin katıldığı törenle tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin `e ve beraberindeki heyete Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin New Holland Traktörleri Biçerdöver, iş Makinaları ve Ekipmanları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Vali Gül ve Başkan Şahin `e Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Traktör Maketi hediye etti.

Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin ise Gaziantep’te düzenlenen 11. GAPTARIM ve 16. GAPFOOD Gıda Fuarları'nı ziyaret ettik. Bilgin Traktör 2019 Yılı Traktör Satışlarında Türkiye 1.'cisi olduğundan dolayı Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ` e Teşekkür ederek başarıların devamını diledi