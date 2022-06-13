'Urfa 4.0 Zirvesi' başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi için düzenlenen 'Urfa 4.0 Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ana ve destekleyici politikaları uygulamayı temel önceliğimiz haline getirdik" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı himayelerinde Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde bir otelde yapılan 'Urfa 4.0 Zirvesi' geniş katılımla başladı. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, değişen ve gelişen dünyanın merkezinde artık teknolojinin yer aldığını söyledi.



GETİRİLER TÜM KESİMLERE



Şanlıurfa'nın tarım, turizm ve tekstil konularındaki potansiyelini bildiklerini belirten Gürcan, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi; daha fazla iş gücü, ayrıca ürün ve hizmet üretme isteğimiz. Bu doğrultuda bu zirvede tarım, turizm, tekstil ve turizm alanında en iyi uygulamaları, bölgedeki çalışmalara ilham vermesi için dinleyeceğiz ve yapılacak çalıştaylarla oluşturulacak eylem planı için tartışmalar gerçekleştireceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ana ve destekleyici politikaları uygulamayı temel önceliğimiz haline getirdik. Ülkemizin sahip olduğu jeo-stratejik fırsat ve imkanlardan faydalanarak ihracatı öncelikli tutarak cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirinde üst sıralara çıkma hedefleri doğrultusunda uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyüyecek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtacağız. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme ile kalkınmanın bu sayede gerçekleşeceğini biliyoruz" dedi.



80 GENÇ İÇİN İŞ FIRSATI



Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Urfa 4.0 Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Dr. Cebrail Taşkın da Şanlıurfa için iş garantili eğitim programını bugün başlattıklarını belirterek, "Bugün 80 gencimizi seçeceğiz. 4 ay boyunca yüz yüze, farklı eğitimler alacaklar. Eğitimlerin sonunda da hemen işe yerleştireceğiz. Gençlerimizi uzaktan işe yerleştireceğiz. Bu da bir ilk oluyor. Şanlıurfa'da yaşayacak gençlerimiz, kentlerinin ekonomisine buradan katkı sağlayacak ama İstanbul ve Ankara'daki bir şirkette çalışacaklar. Bunun garantisini aldık. İmza protokolünü de bugün gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Kentte 2 gün sürecek olan Urfa 4.0 Zirvesi'nde eş zamanlı olarak 4 farklı salonda turizm, tekstil, tarım ve teknoloji konularında kamu, özel sektörden uzmanların ve akademisyenlerin katılacağı toplantılar yapılacak.