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Üniversite - Sanayi İşbirliğine Çilek Mobilya desteği

01 Mart 2021 Pazartesi 14:44
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Üniversite - Sanayi İşbirliğine Çilek Mobilya desteği

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin en önemli mobilya firmalarından biri olan Çilek Mobilya ile protokol imzaladı.

TÜBİTAK tarafından özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla 2018 yılında başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’na Bursa Uludağ Üniversitesi ve iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye 1.liği elde eden BUÜ, yeniden ilk sırada yer almak amacıyla işbirliği çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi, son olarak Bursa’nın ve Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticisi Çilek Mobilya ile anlaşmaya vardı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Çilek Mobilya A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulca arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ndeki bilimsel projelerde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, doktoralarının ardından 3 yıl boyunca firma bünyesinde çalışmaya devam edebilecek.

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ KAZANIYOR

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 3 yıldır projenin içerisinde yer aldıklarını ve doktora öğrencisi sayısında Türkiye birinciliğine ulaştıklarını kaydetti. Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması açısından 2244 Sanayi Doktora Programı’na büyük bir önem verdiklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Program sayesinde yetiştirdiğimiz doktoralı elemanlar, Ar-Ge Merkezleri ve firma bünyesinde çok önemli projelere imza atıyor. Yapılan çalışmalar bir ürüne veya değere dönüşüyor. Sonuç olarak üniversitemiz, firmalarımız, öğrencilerimiz, milletimiz ve ülkemiz kazançlı çıkıyor. Projeye üniversitelerimizin yanı sıra firmalarımız da sahip çıktı. Çok sayıda işbirliğine imza attık. Ülkemizin önemli firmalarından Çilek Mobilya ile de bugün işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bizlere destek verdikleri için Muzaffer Çilek Bey başta olmak üzere tüm firma yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BURSA ULUDAĞ İLE İLK PROJE

Çilek Mobilya A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulca da firma olarak üniversite-sanayi işbirliğine büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. 2015 yılında Ar-Ge Merkezi’ni, 2016 yılında da Tasarım Merkezi’ni kurduklarını kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulca; “Türkiye’deki ilk Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firma biz olduk. Bizden sonra yeni firmalar da bu yolu izledi. Merkezlerimizde devlet destekli projeler yapmaya özen gösterdik. Bunu da kendi ekibimizin gelişimini ve proje niteliğini arttırmak için yaptık. Bu konuda da mutlaka üniversitelerle işbirliğine gittik. Bursa Uludağ Üniversitesi ile ilk işbirliği projemiz olacak. İnşallah hayırlara vesile olur” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Üniversite Sanayi İşbirliğine Çilek Mobilya Desteği
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