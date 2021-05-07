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ULUTEK’İN BURSA’YA DEĞER KATACAK PROJELERİNE BEBKA DESTEĞİ

07 Mayıs 2021 Cuma 13:07
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ULUTEK’İN BURSA’YA DEĞER KATACAK PROJELERİNE BEBKA DESTEĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BEBKA, 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. ULUTEK Teknopark’ın “Hızlı Prototipleme Merkezi” projesi yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı bulunarak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hazırlanan ve ULUTEK’in de ortağı olduğu Bursa Dış Ticaret Merkezi” de destek alan projeler arasında yer aldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 50 milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılması amacıyla ilan edilen Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kategorisine başvuran 43 projeden 12’si destek almaya hak kazandı.

PROF. DR. KARAGÖZ: YÜKSEK KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ

Projelerinin BEBKA tarafından başarılı bulunmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getiren ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Öncelikle BEBKA yetkililerine, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ederek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayan çalışmaların hayata geçebilmesi adına böyle değerli programlara imza attıkları için çok teşekkür ederim. Hızlı Prototipleme Merkezi Projemiz, Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı öncelikleri arasında yer alan; yerli ve milli üretimin desteklenmesi, bölgenin yenilik odaklı gelişmesi, bilgi ve teknoloji üretimi ve transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması amaçlarına hizmet etmek için geliştirildi. Bölgemizde yer alan firmaların girişimleri yüksek katma değer üretmeye elverişli. Bu projeyle girişimlerin desteklenerek önce şehrimize sonrasında ülkemize çok büyük katkılar sağlayacağına inancımız tam dedi.

Öte yandan, BTSO öncülüğündeki ve ULUTEK Teknopark’ın da iştirakçileri arasında yer aldığı “Bursa Dış Ticaret Merkezi” projesinin onaylanmasıyla ilgili memnuniyetini dile getiren Karagöz, “Sanayi şehri Bursa’mızın, ihracatına çok önemli katkılar sunacağına inandığımız projelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

DHA

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ULUTEKİN BURSAYA DEĞER KATACAK PROJELERİNE BEBKA DESTEĞİ
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