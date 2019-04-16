'Uluslararası Mükemmellik Ödülü' Türk firmasına verildi



İnovatif buluşları olan ve büyük projelerde yer alan nitelikli profesyonelleri ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "World Quality Commitment” ödülünü Türk firma aldı. Ödül organizasyonunda, 'Uluslararası Mükemmellik Ödülü'ne sağlık sektöründe faaliyet gösteren Almediko hak kazandı. Sektöründe kimlerin başarılı olduğunu 118 ülkeden gelen delegeler ve global işletmelerin temsilcileri belirliyor. Sadece iş başarısı değil aynı zamanda sürekli kalite, iyileştirme ve inovasyona önem veren yenilikçi fikirler de dikkate alınıyor. Paris'te düzenlenen bu organizasyonda Almediko, "Dünya Kalite Kriterleri" çerçevesinde mükemmellik ödülü aldı.

Yeni bir yöntem geliştirdi

Gelişimleri, yenilikleri, verimlilik kapasiteleriyle şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID), sektöründe lider olanları teşvik ediyor. Ödül, 118 ülkeden gelen “İnnovasyon avcıları” tarafından belirleniyor. Adaylardan habersizce yapılan seçimler ve gizli incelemeler sonucunda birinciler netleşiyor.

Ödül getiren ve dünyada benzeri olmayan bu sağlık ürünlerinin kalite kontrol analizleri, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çözelti Laboratuvarı tarafından, Akademisyen kadro tarafından yapılıyor. Üretimi de yine fakülteye ait İlaç Fabrikası'nda gerçekleştiriliyor.

Ödül organizasyon komitesinden Jose E. Pietro, sunum sırasında şu açıklamayı yaptı; “118 ülkeden çeşitli sektörlerden oluşan Uluslararası Aday Belirleme Komitesi oylarıyla ve İspanya Teknik Üniversitesi yetkililerince Almediko Health Care bu ödüle hak kazandı. Kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışıyla insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünleri geliştirip üreten bir firma olarak uluslararası platformda vasıf kazandı ve birinciliği elde etti.”

29 ülkeye ihracat yapıyor

Almediko Health Care Genel Müdürü Ümit Güneş ise ödülle ilgili şunları söyledi; “Kaliteli bir hayat ve sağlıklı yaşlanabilmek adına yenilikçi yöntemler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yapmış olduğumuz ortak Ar-Ge ve üretim çalışmalarımızla çalışma ahlakımız ve güvenilirliğimiz, sürdürebilir ve mükemmel üretim politikamızla dünyada 29 ülkede yerimizi aldık. Yeni inovatif buluşlarla, kaliteli ürünler üretildiğinde tüm dünyanın bu ürünlere doğru koştuğunu gördük. İnovasyonun en iyi örneği olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizi daha fazla hırslandırıyor ve geleceğe daha fazla yatırımlar yapmamız için teşvik ediyor. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı uluslararası platforma taşıyabilmek ve karşılığında mükafatlandırılmak gurur verici.”