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'Uluslararası Mükemmellik Ödülü' Türk firmasına verildi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile  ortak Ar-Ge üretim çalışmaları yapan yerli firma Almediko; Hemoroid ve Anal Fissür tedavisi için bulduğu yeni yöntemle 'Uluslararası Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Firma, kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışının yanı sıra, 'insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünler' geliştiren vasfıyla da birinciliği elde etti.

'Uluslararası Mükemmellik Ödülü' Türk firmasına verildi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile  ortak Ar-Ge üretim çalışmaları yapan yerli firma Almediko; Hemoroid ve Anal Fissür tedavisi için bulduğu yeni yöntemle 'Uluslararası Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Firma, kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışının yanı sıra, 'insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünler' geliştiren vasfıyla da birinciliği elde etti.

16 Nisan 2019 Salı 16:13
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'Uluslararası Mükemmellik Ödülü' Türk firmasına verildi


İnovatif buluşları olan ve büyük projelerde yer alan nitelikli profesyonelleri ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "World Quality Commitment” ödülünü Türk firma aldı. Ödül organizasyonunda, 'Uluslararası Mükemmellik Ödülü'ne sağlık sektöründe faaliyet gösteren Almediko hak kazandı. Sektöründe kimlerin başarılı olduğunu  118 ülkeden gelen delegeler ve global işletmelerin temsilcileri belirliyor. Sadece iş başarısı değil aynı zamanda sürekli kalite, iyileştirme ve inovasyona önem veren yenilikçi fikirler de dikkate alınıyor. Paris'te düzenlenen bu organizasyonda  Almediko, "Dünya Kalite Kriterleri" çerçevesinde mükemmellik ödülü aldı. 

Yeni bir yöntem geliştirdi
Gelişimleri, yenilikleri, verimlilik kapasiteleriyle şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID), sektöründe lider olanları  teşvik ediyor. Ödül, 118 ülkeden gelen “İnnovasyon avcıları” tarafından belirleniyor. Adaylardan habersizce yapılan seçimler ve gizli incelemeler sonucunda birinciler netleşiyor. 

Ödül getiren  ve dünyada  benzeri olmayan bu sağlık  ürünlerinin kalite kontrol analizleri, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çözelti Laboratuvarı tarafından, Akademisyen kadro tarafından yapılıyor.  Üretimi de yine fakülteye ait  İlaç Fabrikası'nda gerçekleştiriliyor.

Ödül organizasyon komitesinden Jose E. Pietro, sunum sırasında şu açıklamayı yaptı; “118 ülkeden  çeşitli sektörlerden oluşan Uluslararası Aday Belirleme Komitesi oylarıyla ve İspanya Teknik  Üniversitesi yetkililerince Almediko Health Care bu ödüle hak kazandı. Kalite, sürekli gelişim ve  sürdürebilirlik anlayışıyla insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünleri geliştirip üreten bir firma  olarak uluslararası platformda vasıf kazandı ve birinciliği elde etti.” 

29 ülkeye ihracat yapıyor
Almediko Health Care Genel Müdürü Ümit Güneş ise ödülle ilgili şunları söyledi; “Kaliteli bir hayat ve sağlıklı yaşlanabilmek adına yenilikçi yöntemler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yapmış olduğumuz ortak Ar-Ge ve üretim çalışmalarımızla çalışma ahlakımız ve güvenilirliğimiz, sürdürebilir ve mükemmel üretim  politikamızla dünyada 29 ülkede yerimizi aldık. Yeni inovatif buluşlarla, kaliteli ürünler  üretildiğinde tüm dünyanın bu ürünlere doğru koştuğunu gördük. İnovasyonun en iyi örneği olduğumuzu  düşünüyoruz. Bu bizi daha fazla hırslandırıyor ve geleceğe daha fazla yatırımlar yapmamız için  teşvik ediyor. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı uluslararası platforma taşıyabilmek ve  karşılığında mükafatlandırılmak gurur verici.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık FakültesiUluslararası Mükemmellik Ödülü
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