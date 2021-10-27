Uluslararası fintech şirketi Türkiye pazarında vites büyütecek

İSTANBUL - Bankacılık sisteminin desteği, yerli yatırımcıların finansal varlıklarındaki artış ve 2022’nin başında atılması beklenen dijital bankacılık adımları, Türkiye’yi yabancı aktörlerin ilgi odağı haline getiriyor. Borsa İstanbul piyasa verilerinin dağıtımını yapan uluslararası fintech şirketi dxFeed de 6 yıl önce girdiği Türkiye pazarındaki payını artırmayı hedeflediğini duyurdu.





Finans sektörünün temel araçlarından biri olan veri işleme ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim, finansal teknoloji (fintech) şirketlerinin değerini artırıyor. KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapora göre, fintech sektöründeki küresel yatırımlar, 2021’in ilk çeyreğinde 29,8 milyar dolarla rekor kırdı. Artışın yerel yansımalarına bakıldığında Türkiye 2020 yılında 139 milyon dolar fonlama ile Avrupa’da 18’inci, sadece Ortadoğu ülkeleri dikkate alındığında ise 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de fintech sektörü, bankacılık sisteminin güçlü desteği ve yeni teknolojilerle birlikte artan hız ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle önemli bir ivmeyle büyüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yüzde 21 artış gösterdi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’yi uluslararası şirketlerin ilgi odağı haline getiriyor.





“TÜRKİYE’DEKİ FİNTECH PAZARI ÇOK HIZLI BÜYÜYOR”





Türkiye pazarına 2015’ten bu yana hizmet veren finansal veri sağlayıcısı dxFeed Türkiye’nin CEO’su Oğuzhan Karakoç yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’deki fintech pazarının çok hızlı büyüdüğünü görüyor, hizmet kapsamımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Uzun süredir Borsa İstanbul piyasa verilerinin dağıtımını yapıyoruz. Global Menkul Değerler, Osmanlı Yatırım, Işık Menkul gibi önemli kurumlarla çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye pazarındaki piyasa verileri için bir standart oluşturmak ve global bilgi birikimimizle yerelde olmayan teknoloji ve hizmetleri sunmak” dedi.





Karakoç, “Lider bir veri sağlayıcı olarak, bilgi alışverişi konusunda dünya çapında ve kapsamlı deneyime sahip bir şirketiz. Teknolojimiz, Türkiye pazarını önemli ölçüde aşan veri hacimleri için kullanılıyor. Çoklu güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği garanti edebiliyoruz. Türkiye pazarındaki 6 yıllık deneyimimizle tüm hizmetlerimizi yerel unsurları dikkate alacak şekilde uyarladık” diye konuştu.





HİLELİ İŞLEMLERİ TESPİT EDİYOR





Şirket konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası fintech şirketi dxFeed, doğrudan ve B2B2C ilişkileri aracılığıyla 6 milyondan fazla son kullanıcıya ve 2,5 milyondan fazla enstrümana (hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar, endeksler, döviz, kripto) sahip. Faaliyet alanında tek çatı altında sunulan en geniş veri hizmeti yelpazesiyle öne çıkan şirket, kullanıcılara ileri düzeyde sıkıştırma, depolama, veri çekme ve yayınlama konusunda protokol mekanizmaları sağlıyor. Bu yıl The Fund Intelligence Operations & Services Awards kapsamında “Yüksek Övgüye Sahip En İyi Veri Sağlayıcı” seçilen dxFeed’in öne çıkan en önemli özelliği sunduğu verilerin kalitesi ve hızı” bilgilerine yer verdi.