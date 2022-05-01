Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 1 Mayıs mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:41
ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 1 Mayıs mesajı

ANKARA

ULUSKON Başkanı Atasoy, yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın emeğin, emektarın, alın terinin dayanışma ve yardımlaşmanın günü olduğunu söyleyerek, “Sosyal ve ekonomik gelişimimizin temel gücü olan tüm işçi ve emekçilerimizin bayramıdır. ULUSKON olarak işçilerimizin haklarını koruyacak birçok tedbir ve desteği hayata geçirmek için çalışmalar yürütmekteyiz. 1 Mayıs'ın ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Son dönemde tecrübe ettiğimiz bu zor günlerde başta toplumsal sağlığımız ve huzurumuz için canı pahasına çalışan sağlık emekçilerimiz olmak üzere, ülkemizin güçlenmesinde ve ekonomik kalkınmasında katkısı bulunan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyor, bugünün kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ULUSKONBaşkanAtasoy1 MayısMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
TZOB Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde
TZOB Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde
Bakan Muş: Türkiye, 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı
Bakan Muş: Türkiye, 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı
Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatıracağız
Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatıracağız
İhracatta yüzde 19,8'lik artış
İhracatta yüzde 19,8'lik artış
Bakan Kirişci: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bakan Kirişci: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonun azalacağını öngörüyoruz
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonun azalacağını öngörüyoruz
TESK Başkanı Palandöken: Ramazan Bayramı'nda 25 milyar lira ciro bekliyoruz
TESK Başkanı Palandöken: Ramazan Bayramı'nda 25 milyar lira ciro bekliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma