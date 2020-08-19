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'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:19
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'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'

Bakan Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanı
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