Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Türkiye Otelciler Birliğinin raporuna göre, Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Türkiye Otelciler Birliğinin raporuna göre, Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

11 Aralık 2018 Salı 14:43
10 Okunma
Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

İSTANBUL 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporuna göre, Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların, turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, Ukraynalı turistlerin yurt dışı tatil planlarını etkilemedi.

Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Yılda 1,3 milyon kişiyle Türkiye’ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına ilişkin yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi. Söz konusu beklenti ve öngörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğiyle Odessa’da düzenlenen workshop etkinliğinde teyit edildi.

"2019 yılında da iyimser beklentiler sürüyor"

TÜROB tarafından Ukrayna pazarına yönelik tanıtım çalışmalarıyla ilgili hazırlanan değerlendirme raporunda, Ukrayna turizm pazarının bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 7,3 artışla yüzde 1 milyon 301 bine yükseldiği, bu yılın artışla kapanmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, gelecek yıl için de iyimser beklentilerin sürdüğü, Ukrayna'dan turizm amaçlı yurt dışına çıkışlarda Türkiye’nin ilk tercih edilen ülke olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ukrayna resmi gümrük istatistiklerine göre, Ukrayna vatandaşlarının ziyaret ettikleri yerlerin başında Ukrayna ile ortak kara sınırı olan ülkelerin yer aldığı aktarılan raporda, "Ukrayna ile kara sınırı olan Polonya ve Macaristan, hem Avrupa kapısı olarak diğer ülkelere ulaşmak için bir giriş noktası hem de hususi ve iş amaçlı çıkışlarda ilk uğrak noktası niteliğinde. Turizm amaçlı ise Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1,9 milyon kişi ve bu alanda Türkiye, açık ara lider durumda. Verilere göre, 2017 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısında yüzde 27 artış kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Ukraynalı turistlerin Türkiye’yi ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi odaklı ziyaret etse de İstanbul’un yoğun ilgi görmesinden dolayı bütün yıla yayılan bir eğilim gözlemlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde nitelikli ve gelir getiren turizmin arttırılmasının hem bakanlığımızın hem de sektörün önceliği. TÜROB’un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında başlattığı ve ilk etapta Ukrayna pazarını hedefleyen projenin birinci ayağı Kiev’de gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci ayağı olan Odessa’daki workshop organizasyonu, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğinde Odessa Bristol Hotel’de düzenlendi. Tanıtım ve pazarlamada hedef odaklı çalışmanın önemini ortaya koyan organizasyonun temel amacı, gelir getirici ve nitelikli turist profilinin artırılmasını sağlamak, kültür ve şehir turizmini geliştirmek ve turizm ürünlerindeki çeşitliliği sürdürülebilir kılmak olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve özel sektörün verimli iş birliği içerisinde konaklama, operasyon ve ulaşım alanındaki temel paydaşlarını bir araya getiren organizasyon ile katılımcılara pazarda önemli iş fırsatları sunulmuştur." 

Anahtar Kelimeler:
Ukraynalı TuristTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TESK'ten kredi kartı uyarısı
TESK'ten kredi kartı uyarısı
AB ile üçüncü toplantının şubatta yapılmasında mutabıkız
AB ile üçüncü toplantının şubatta yapılmasında mutabıkız
"Müzakerelerin başlaması AB ve Türkiye'nin yararına olacak'
"Müzakerelerin başlaması AB ve Türkiye'nin yararına olacak'
Ödemeler dengesi ekim ayı rakamları açıklandı
Ödemeler dengesi ekim ayı rakamları açıklandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Borsa İstanbul'dan kotasyon ücretleri ile ilgili düzenleme
Borsa İstanbul'dan kotasyon ücretleri ile ilgili düzenleme
'İlk aşamada girişimlere 100 bin lira yatırım imkanı sunacağız'
'İlk aşamada girişimlere 100 bin lira yatırım imkanı sunacağız'
Oyuncak ve televizyon ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak
Oyuncak ve televizyon ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ