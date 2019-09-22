Ukrayna'da Türk şirketinden rüzgar enerjisi yatırımı 

Kiev

Ukrayna'nın Odesa iline bağlı Ovidiopol şehrinde, Güriş Holding ve ABD'li General Electric şirketi ortaklığında inşa edilen 'Ovid Wind' adlı rüzgar enerjisi santralinin resmi açılışı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Mihaylo Titarçuk'un katılımıyla yapıldı.

32,4 MW gücündeki santralin yatırım maliyeti 55 milyon Euro olarak açıklandı. Santralin, yılda toplam 118 milyon kWs elektrik üreteceği, 32 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.