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Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4 milyar dolara ulaştığını söyledi, "Hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4 milyar dolara ulaştığını söyledi, "Hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir" dedi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 14:41
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Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir

ZONGULDAK - Zonguldak'taki iş insanlarının daveti üzerine Zonguldak'a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Zonguldak'ın diğer yakasında Ukrayna'nın bulunduğunu söyleyen Vali Bektaş, "Biz daha çok Ukrayna’nın sahil şehri Odessa'yı biliyoruz. Ukrayna’dan gelen davet üzerine biz burada belediye başkanımız ve ticaret odası başkanımız ile gittik. Biz Türkiye-Ukrayna arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu ilişkilerin giderek arttığını ve büyüdüğünü biliyoruz. Hem de Zonguldak ile liman şehri Odessa arasında ve diğer liman şehirleriyle alışverişlerin ve yük taşımacılığının ekonomik faaliyetlerin yürüdüğünü biliyoruz. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede sizin ziyaretinizde çok iyi oldu. Umarız bu konuda gelişmeler olur" dedi.

İKİ ÜLKE ARASI TİCARET HACMİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da Ukrayna ve Türkiye arasında ilişkinin söz konusu stratejik ortama yakışan bir ilişkide olduğunu söyledi. İki ülkenin birbirini tamamlayıcı birer ülke olduğunu belirten Büyükelçi Sybiha, şöyle dedi:

"Bunun sayesinde ilişkilerimizi kazan ve kazan formülüne göre inşa edebiliyoruz. Karadeniz üzerinde ticaret hacmimizi artırabilir aynı zamanda karşılıklı olarak bu ticareti geliştirebiliriz. Bölgeler arası işbirliği, stratejik ortaklığımızın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak son 3 yılda yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz. Buna rağmen hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Çünkü Ukrayna’nın sahip olmuş olduğu liman potansiyelini Zonguldak limanı ile birleştirebilirsek çok verimli ve olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu bağlamda feribot seferlerinin artırılması ve deniz taşımacılığının devam ettirilmesi çok önemli hususlar arasında yer almakta. Ukrayna ile Türkiye arasında haftada toplam 180 sefer gerçekleşiyor. Özellikle turistik sezonda bu daha fazla oluyor. Bilindiği üzere Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1,5 milyon civarındadır. Bu kadar yoğun turist trafiğini gündeme alırsak tabii ki de deniz taşımacılığı geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü burada potansiyel var ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Büyükelçisi Andrii SybihaZonguldak Valisi Erdoğan BektaşZiyaret
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