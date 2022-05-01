TZOB Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde

ANKARA

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, nisan ayı üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi. Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 448,8 ile elmada görüldüğünü belirtti. Elmadaki fiyat farkını yüzde 404,1 ile salatalık, yüzde 278,4 ile kabak, yüzde 272,9 ile karnabahar, yüzde 265,3 ile pırasa, yüzde 251,6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240,3 ile nohutun takip ettiğini ifade eden Bayraktar, "Nisan ayında elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Elma 5,5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3,8 kat, karnabahar ve pırasa 3,7 kat, yeşil mercimek 3,5 kat, patlıcan ve nohut 3,4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise, 3,3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 11 liraya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16 lira 10 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan kabak 14 lira 20 kuruşa, 3 lira 10 kuruş olan karnabahar 11 lira 60 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan pırasa 8 lira 60 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 80 kuruşa, 6 lira olan patlıcan 20 lira 50 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 28 lira 60 kuruşa markette satıldı" diye konuştu.







'MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN BEYAZ LAHANA'







Nisan ayında markette 40 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görüldüğünü, sadece 2 üründe fiyat değişimi olmadığını kaydeden Bayraktar, "Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 59,3 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 34,9 ile pırasa, yüzde 23,6 ile toz şeker, yüzde 19,1 ile marul, yüzde 18,5 ile patates ve havuç, yüzde 17,1 ile nohut ve yüzde 16,3 ile beyaz peynir takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 38,3 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 30,4 ile patlıcan, yüzde 30,1 ile yeşil soğan, yüzde 23,7 ile kabak, yüzde 20,9 ile sivri biber, yüzde 20,3 ile domates izledi. Markette yumurta ve yeşil mercimekte fiyat değişimi olmadı. Nisan ayında üreticide 32 ürününün 13’ünde fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat düşüşü görüldü, 10 üründe ise fiyat değişimi olmadı" dedi.







'ÜRETİCİDE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN KARNABAHAR'







Bayraktar, nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 48,3 ile karnabahar olduğunu belirterek, "Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 47,4 ile kabak, yüzde 41,5 ile patlıcan, yüzde 41,1 ile yeşil soğan, yüzde 34,7 ile sivri biber, yüzde 32,9 ile salatalık, yüzde 11,3 ile domates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 194,1 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 82,1 ile marul, yüzde 80 ile kuru kayısı, yüzde 75,8 ile maydanoz, yüzde 36,4 ile beyaz lahana, yüzde 26 ile kuru soğan, yüzde 18,9 ile süt, yüzde 17,1 ile Antep fıstığı takip etti. Üretici fiyatlarında havuç, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve fındıkta fiyat değişimi olmadı" diye konuştu.







'TÜKETİCİ FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAK'







TZOB Başkanı Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları ile ilgili, şunları söyledi:







"Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette beyaz lahana olurken, üreticide limon oldu. Markette ve üreticide en fazla fiyat düşüşü ise, karnabaharda yaşandı. Limonun dalında satışının bitmesi, piyasada depolardan yatak limon arzının başlaması ve depo masraflarının artması fiyatların yükselmesine neden oldu. Marul ve maydanozdaki fiyat artışı arzın azlığından kaynaklandı. Karnabaharda talebin azalması fiyatların düşmesine neden oldu. Kabak, patlıcan, yeşil soğan, sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki düşüş havaların ısınması sebebiyle artan arzdan kaynaklandı. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır." (DHA)