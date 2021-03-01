TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE, HOCALI BİR SOYKIRIMDIR

HABER: DİNÇER KARACALAR



Başkan BEŞİKTEPE yaptığı yazılı açıklamasında; Hocalı soykırımı, 26 Şubat 1992 yılında, Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı Kasabasında, 366. Motorize Piyade Alayı’nın desteğinde Ermenistan güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Ermeniler tarafından yapılan açıklamalarda bunun, “İntikam” olduğunu açıklamışlardır. Öyle bir intikam ki, insanlık tarihinde eşi benzerine rastlanmayan, “Vahşet” kelimesinin bile az kalacağı tam bir “Soykırım” olmuştur. İnsan Hakları İzleme Örgütü bile bu olayı, “Bu güne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı sivil katliamı” olarak ifade etmiştir. Resmi rakamlara göre, 106 sı kadın, 83 ü çocuk 70 den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişi hayatını kaybetmiştir. (Bu sayıya kaybolanlar ve binlerce yaralı dâhil değildir.) Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, insanların birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği, hamile kadın ve çocukların en ağır işkencelere maruz kaldığı belirlenmiştir.



Başkan Beşiktepe, ne tesadüftür ki katliamın 29. Yılı bugün o katliamı yapanlar kendi ülkelerinde kaos yaşamaktadırlar. Bugün Ermenistan da olanlar tesadüf değildir mazlumların ahlarıdır, Kahrolsun Ermenistan dedi.

Bu vesile ile Hocalı şehitlerini rahmetle anıyorum, Nur içinde yatsınlar