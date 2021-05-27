Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
519.054
DOLAR
8.5263
STERLİN
12.0953
EURO
10.3910
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
İşletme hakkı 7 yıl...
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN`A ESNAFA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ. 

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan,ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Dün yaptığı açıklamalarında “SALGININ BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA 661 MİLYAR LİRALIK BİR KAYNAKLA MİLLETİN HER KESİMİNİN YANINDA OLDUK” açıklamasında bulunduğunu ve konuşmalarının devamında ,

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:25
7 Okunma
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN`A ESNAFA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ. 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Sağlık hizmetlerinde kurulan güçlü altyapı ve tahkim edilen yetişmiş insan kaynağı sayesinde salgınla mücadelede kayda değer bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimi ve istihdamı sürekli kılmak için de her türlü kolaylığı gösterdiklerini, her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Vatandaşlara, esnaf ve işadamlarına, çiftçilere sağlanan salgın desteklerini tek tek hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finans piyasalarında zaman zaman görülen, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, önemli bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik ilave tedbirler alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Programı'nda yer alan hususlarla ilgili somut düzenlemeleri de çıkarmaya başladıklarını açıklayarak, AK Parti olarak en büyük başarılarının, hükûmetleri döneminde tüm vatandaşlara çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olduğunu vurguladı. 
Başkan Beşiktepe. Bizde TÜSİKON Olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın açıklamalarını ve esnafımıza yönelik desteklerini destekliyor. bizde her zaman olduğu gibi Bugünde TÜSİKON olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın yanındayız dedi.
Başkan Beşiktepe, Ekonomi için ne gerekiyorsa hükümet her zaman olduğu gibi esnafın yanında yer aldığı için TÜSİKON OLARAK CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN `A TEŞEKKÜR EDİYORUM. Dedi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TüsikonOrhan BeşiktepeCumhurbaşkanı ErdoğanSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Şanik : Kadının fendi, pandemiyi yendi
Seda Şanik : Kadının fendi, pandemiyi yendi
Firmaların, ellerindeki kayıtlı verilerini, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları için 31 Mayıs 2021 son gün !
Firmaların, ellerindeki kayıtlı verilerini, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları için 31 Mayıs 2021 son gün !
'2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak
'2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak
Fındık üreticisine 854 milyon TL alan bazlı destek 
Fındık üreticisine 854 milyon TL alan bazlı destek 
Kriptopara- Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Kriptopara- Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Çay hasadı başladı
Çay hasadı başladı
THY, Newark seferlerine başladı
THY, Newark seferlerine başladı
Bitcoin 30,000 dolardan döndü
Bitcoin 30,000 dolardan döndü
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL`DEN 19 MAYIS MESAJI
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL`DEN 19 MAYIS MESAJI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma