TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN`A ESNAFA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ. 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Sağlık hizmetlerinde kurulan güçlü altyapı ve tahkim edilen yetişmiş insan kaynağı sayesinde salgınla mücadelede kayda değer bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimi ve istihdamı sürekli kılmak için de her türlü kolaylığı gösterdiklerini, her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Vatandaşlara, esnaf ve işadamlarına, çiftçilere sağlanan salgın desteklerini tek tek hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finans piyasalarında zaman zaman görülen, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, önemli bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik ilave tedbirler alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Programı'nda yer alan hususlarla ilgili somut düzenlemeleri de çıkarmaya başladıklarını açıklayarak, AK Parti olarak en büyük başarılarının, hükûmetleri döneminde tüm vatandaşlara çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olduğunu vurguladı.

Başkan Beşiktepe. Bizde TÜSİKON Olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın açıklamalarını ve esnafımıza yönelik desteklerini destekliyor. bizde her zaman olduğu gibi Bugünde TÜSİKON olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın yanındayız dedi.

Başkan Beşiktepe, Ekonomi için ne gerekiyorsa hükümet her zaman olduğu gibi esnafın yanında yer aldığı için TÜSİKON OLARAK CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN `A TEŞEKKÜR EDİYORUM. Dedi