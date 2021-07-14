TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE 'NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Beşiktepe mesajında;

“Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükûmetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden beş yıl geçti.

15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegâne unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır.

Derin bir şuurun tezahürü olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt geçirmeden sokaklara dökülerek göğsünü hain darbecilere siper eden ve ‘tanklardan büyük yüreğim var’ diyen aziz milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün Beşinci yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.” dedi.