TÜSİKON; EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDA DEVLETİNİN YANINDADIR

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalar karşısında bir açıklama yaparak, “Bu ülke hepimizin” ekonomik saldırılar karşısında TÜSİKON olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız dedi.



Başkan Beşiktepe açıklamasında, Türkiye’ye ekonomik saldırı olduğunu belirterek devlet millet iş birliği ile bu sorunu aşacaktır dedi. Bildiğiniz gibi son günlerde ülkemiz Batı’nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıyadır. Döviz üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odaklarının ülkeyi ekonomik sıkıntıya sürüklemek istiyor. Bizler bu noktada TÜSİKON olarak ‘Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız” Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır.



Bunun yanında Kobilerimizin yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen kobimize her türlü kredi imkânı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dövizde yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır. Apaçık şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelen ülkemizin bu yükselişi, Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Bu sebeple, bunu durdurmak için kirli oyunlara başvurmaktadırlar. Ama daha önce olduğu gibi milletimizin sarsılmaz birlikteliği ile bu sorunları aşacağımıza yürekten inanıyoruz.



Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve işletmeleri uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür. Ülkenin zor günlerinde elde edilecek hiçbir kazanç, ülkemize verilmek istenen zarardan kıymetli olamaz dedi.

