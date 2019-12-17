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TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üreticisi olan ve 65 yıldır faaliyette olan TürkTraktör, düzenlenen törenle 500 bininci yerli traktör motorunu görücüye çıkardı.

TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üreticisi olan ve 65 yıldır faaliyette olan TürkTraktör, düzenlenen törenle 500 bininci yerli traktör motorunu görücüye çıkardı.

17 Aralık 2019 Salı 11:56
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TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı

ANKARA - TürkTraktör'ün 500 bininci motor kutlamaları kapsamında Ankara fabrikasında düzenlenen törene, TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül ve fabrika çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. TürkTraktör'ün köklü bir kuruluş olduğunu ve 1977'den beri motor ürettiğini söyleyen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, son yıllarda yaptıkları yatırımlar ile 'Tier 4' motorlarını da Ankara'da üretmeye başladıklarını kaydetti. Amerika ve Avrupa'ya motor ihracatını 2018 yılından itibaren arttırmaya başladıklarını ifade eden Özüner, "Motor traktörün kalbi ise Ankara fabrikası da 'traktör işimizin kalbi' diye benzetiyorum. Burada 400'e yakın makine parkımız var. Motor, şanzıman bütün aktarma organlarını burada üretiyoruz. Bu kadar katma değerli üretim yapınca da hem iç pazarda başarı hem de ihracattaki hızlı büyüme de kaçınılmaz oluyor" dedi.

'GÜCÜMÜZÜ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ürettikleri motorlarda regülasyon ve emisyon seviyelerinin değiştiğini kaydeden Özüner, "Dolayısıyla sadece üretmek değil, mühendislik de çok önemlidir. 'Tier 4' motorlarını geçen sene yurtdışına satmaya başladık. Yaklaşık 2013 yılından itibaren 'Tier 4' motorlarını dizayn etmek ve üretmek için çalışmaya başladık. Ciddi zaman ve emek harcadık. 65 yıldır başarılı bir şirket olmak için şimdiden 5 sene sonrasını da öngörmeniz lazım. Şu anda 'Tier 5' motor çalışmamız devam ediyor. Amacımız tüm dünyada en üst seviye olan 'Tier 5' emisyon seviyesinde motoru da üretip, hali hazırda 130'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu gücümüzü kaybetmeden korumak ve daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'ANKARA FABRİKAMIZ ‘GÜMÜŞ’ SEVİYESİNE ULAŞACAK'

TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül de, Türkiye'de motor ve motor içerisindeki ana malzemeyi üretebiliyor olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Üretim aşamasında talaşlı imalatın ve montajın yerinin ayrı olduğunu belirten Özdöngül, TürkTraktör'ün en büyük özelliğinin dökümden başlayıp, final ürüne kadar üretme kabiliyetinin olmasının kendileri için sıradan bir hale geldiğini söyledi. Fabrikalarında hem 3 silindirli hem de 4 silindirli motor üretebildiklerini ifade eden Özdöngül, şunları kaydetti:

"48 beygirden başlayıp, 110 beygire kadar motor üretme yeteneğimiz var. Motorun ana komponentleri olan silindir bloğu, silindir kafası gibi ana parçaları kendimiz talaşlı imalatını yapıyoruz. İçerisindeki motor dişlilerini de kendimiz üretip, ısıl işlemini de kendimiz gerçekleştiriyoruz. Dünya üzerindeki normlara uygun traktör motoru üretiyoruz. Asıl hedefimiz 'Tier 5, Tier 6' gibi bütün emisyon seviyelerine uygun motorlar üretmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Üretim yeteneklerimizi arttırıyoruz. Dünya üzerinde tüm üreticilerle rekabet edebilmek için kaliteli olmak zorundasınız. Geçtiğimiz günlerde 'Dünya Klasında Üretim' metodolojisinde Sakarya Erenler’deki fabrikamız ‘gümüş’ seviyeye ulaştı. Umuyoruz ki, şu an bronz seviye de olan Ankara fabrikamızda önümüzdeki 2020 yılında ‘gümüş fabrika’ seviyesine ulaşacak."

Konuşmaların ardından, 500 bininci yerli traktör motoru görücüye çıktı.

DHA

Son Güncelleme: 17.12.2019 05:08
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otomotiv SektörüTürkTraktör
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