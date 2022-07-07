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Türkiye’de dijital banka kurulması için anlaşma imzalandı

Great East Capital (GEC) ve Boustead Holdings Berhad (Boustead), GEC'in Türkiye'de kurmayı planladığı dijital banka için yatırım ve iş birliği fırsatlarını araştırmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. GEC, Türkiye’de dijital banka kurma izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru sürecini başlatmıştı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:39
Türkiye’de dijital banka kurulması için anlaşma imzalandı

Söz konusu anlaşma, Boustead Grup Genel Müdür Yardımcısı Izaddeen Daud ve GEC'nin kurucusu Umut Tekin tarafından Malezya Başbakanı Ekselansları Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob'un Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir törenle imzalandı.

TEKİN: BOUSTEAD İLE BU YOLCULUĞA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GEC Kurucusu Umut Tekin, “Bankacılık ürünlerini aktif kullanmayan kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayan ve finansal kapsayıcılık getiren yenilikçi bir dijital bankacılık çözümü sağlayarak Türkiye'nin önde gelen dijital bankalarından biri olma hedefiyle yola çıktık. GEC olarak, dijital bankacılık teknolojisi, İslami finans ve sosyal sorumluluk alanlarındaki değerli deneyimlerinin yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye getiren stratejik sermaye ortaklarına sahip olarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Dijital bankacılık, fintech ve İslami finans alanlarında önemli bir uzmanlığa sahip Boustead ile bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz. Boustead'in bu alanlardaki bilgi birikimi, bizim başarılı olmak istediğimiz alanlara daha hızlı ve derinden inmemize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

DAUD: MÜŞTERİNİN FİNANSAL İHTİYAÇLARININ KONTROLÜNÜ ELİNDE TUTMASINA OLANAK TANIYACAĞIZ

Izaddeen Daud ise “Bu girişim Boustead'in sadece Malezya pazarında aktif olmasına değil aynı zamanda Türkiye ve çevre ülkelere de girmek için konumlandırmasına imkan tanıyacak. Dünyadaki en gelişmiş İslami Finans ekosistemlerinden biri olarak tanınmış olan Malezya'nın uzmanlığını ve bilgi birikimini Avrupa'yla ve dünyanın geri kalanıyla paylaşabilmeyi umuyoruz” dedi.

Daud, “Bu girişim, aktif kullanılmayan finansal ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına odaklanarak Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim'deki (Sosyal) 'S'yi ele alıyor ve Boustead'in son zamanlarda ÇSK'yi benimseme arzusunu pekiştirmeye işaret ediyor. Boustead, finansal okuryazarlık ve yönetime erişimin demokratikleştirilmesine inanıyor. Dijital banka ile müşterinin finansal ihtiyaçlarının kontrolünü elinde tutmasına olanak tanıyacağız ve GEC ile birlikte bu değerleri yaratmak ve sunmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz. Umarım bu platform Malezya'nın dijital bankacılık sahnesinde yer almamızın yolunu açacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMalezyaBankaBankacılıkGreat East CapitalBoustead Holdings BerhadBddk
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