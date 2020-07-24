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Türkiye'ye gelen turistler Haziran'da yüzde 96 azaldı

Covid-19 padmesinin etkisiyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki sert düşüş Haziran'da sürdü ve ziyaretçiler yıllık bazda yüzde 96 düşüşle, geçen yılki 5.32 milyon kişiden, 214 bin 768 kişiye geriledi.

24 Temmuz 2020 Cuma 14:07
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Türkiye'ye gelen turistler Haziran'da yüzde 96 azaldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Ocak-Haziran dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 düşüşle 4.51 milyon kişiye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye'yi 18 milyon yabancı ziyaret etmişti.

Bakanlık verilerine göre, Haziran ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, ilk sırayı 63 bin 268 kişi ve yüzde 29.5 pay ile Almanya alırken, onu sırasıyla Bulgaristan, Hollanda, İngiltere ve Belçika izledi.

Ocak-Haziran döneminde ise 421 bin 416 kişi ile Bulgaristan ve 420 bin 360 kişi ile Almanya ilk iki sırayı alırken, her iki ülkenin de payı yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. Bu iki ülkeyi Gürcistan, Rusya ve İran izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turist SayısıAzalmaTürkiye
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