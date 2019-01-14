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“Türkiye siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada”

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Ortadoğu Bölgesi baz alındığında Türkiye’nin siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

“Türkiye siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada”

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Ortadoğu Bölgesi baz alındığında Türkiye’nin siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
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“Türkiye siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada”

İSTANBUL - IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Ortadoğu Bölgesi baz alındığında Türkiye’nin siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bu tehdide karşı C Level Yöneticilerin siber saldırıları ajandalarındaki 3 riskten biri olarak konumlandırdıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

“Şirketler olası bir siber saldırı sonucu veri kaybı, sistemin bloke olması ve veri kaybı sonrası üçüncü şahıslar tarafından uğranacak tazminat gibi risklere karşı kendilerini Siber Sigorta ile teminat altına alıyorlar.

“Artık yönetim kurullarının gündemine girmiş ve bununla ilgili aksiyon alınmış bir riskten söz ediyoruz. Bu sonu bucağı olmayan bir konu haline geldi.

“Fidye talebinden tutun da bütün sistemlerinizin kilitlenmesine kadar ciddi zararlar görebileceğiniz bir risk söz konusu.

“Ülkemiz henüz siber güvenlik anlamında büyük hasarlar ödemiş bir konumda değil, ama tehdit artarak devam ediyor.

“Bu da gösteriyor ki; şirketlerimizin siber saldırıya maruz kalması an meselesi. Bundan 5-10 yıl önce bu konu gündeme geldiğinde şirket yöneticileri, ‘bizim sistemimiz çok güvenli, kimse giremez’ diyordu.

“Bugün ise hiçbir firma ya da kurumsal yapı bu iddiada bulunamıyor. Artık internetin olduğu her yerde sistem anlamında size müdahale edebilecek bir risk mevcut. 

“Teminatlar şu anda Türkiye piyasası için çok daha makul seviyelerde. Paranızın karşılığında edim olarak alabileceğiniz teminat içeriği zengin bir ürün.

“Olası bir siber saldırı karşısında ne yapmanız gerektiğinden tutun da avukatlık hizmetlerine kadar Siber Sigorta poliçesinde yer alıyor.

“Olası bir siber saldırı sonrası IT sisteminizde yaşayacağınız bir sıkıntı nedeniyle uğrayacağınız veri kaybı, sisteminizin tamamen bloke olması, repütasyon ve verileri kaybetmenizden dolayı üçüncü şahıslar tarafından uğrayacağınız tazminat gibi risklere karşı Siber Sigorta sizi teminat altına alıyor.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSiber SaldırıIlk Sırada
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