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Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu

30 Ağustos 2022 Salı 11:36
Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu

KONYA  - Konya Ovası'nda geçen yıl yaşanan rekolte kaybının ardından arpa ve buğday hasadı bu yıl 2,2 milyon tona yükseldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Geçen yıla göre buğday ve arpa hasadında 1,5 milyon ton civarında olan rekolteyi, bu sezon 2 milyon 200 bin tonlara çıkarttık. Konya bölgesinde özellikle kapalı havzalarda sulu tarım yapılırsa biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi. 

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, önceki yıllarda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretilirken. Son dönemdeki verim kayıpları 1 milyon tona ulaşmıştı. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova geçen sezon geçirdiği kurak dönemin ardından bu yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Geçen yıl meteorolojik kuraklıkla boğuşan ovada bu yılki verim 2 milyon tonu geçti.

REKOLTEDE 700 BİN TON ARTIŞ OLDU

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "2022 yılında buğday ve arpa çok güzel çıktı. Sulu alanlarımızda verimlerimiz gayet iyi. Geçen yıla göre 1,5 milyon ton civarında olan Konya bölgesinde bugün 2 milyon 200 bin tonları yakaladık. Bu da sulu tarımın önemliliğini gösteriyor. Çünkü iyi bir kış geçirdik, iyi bir yağışlı dönem geçirdik ama bahar aylarında tam ihtiyaç olduğu zamanda kar yağışıyla kurtardık. Onun için mutlaka ve mutlaka Konya bölgesinde özellikle kapalı olan bu bölgede sulu tarım yapıldığı zaman biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi.

YAĞLIK AY ÇEKİRDEĞİ FİYATI MEMNUN ETMEDİ

Yağlık ay çekirdeği için verilen ton başına 12 bin liranın çiftçiyi memnun etmediğini söyleyen Kavuneker, şöyle konuştu:

"Yağlık ay çekirdeğini geçen yıl son zamanlarda 8 bin liraya kadar alan esnaf, tüccar gözümüze bakıyor. Ama şunu söyleyeyim; yani geçen seneden bu seneye kadar her şeye yüzde 200 ile yüzde 300 zam gelirken neden ay çekirdeğine yüzde altmış gibi bir zam tutuyorlar. Yani geçen yılla bu yıl arasında yüzde 12 zaten arpa ekiminde bir düşüklük var. Yağlık ay çekirdeği ekimi daha da azalacak. Çiftçiler hesabını bilmeyen insanlar değil. Yani ay çekirdeği ekeceğine buğday ekip verim alanından daha fazla kar etmiş olur. Ama şu anda Konya, Türkiye'nin yüzde 30'u yağlık ay çekirdeği ihtiyacını karşılıyor. Onun için herkesi yağlık ay çekirdeği konusunda, fiyatları yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. Yağlık ay çekirdeğinin fiyatı en az 15 bin lira olması lazım. Eğer bu fiyatlar önümüzdeki yıl da devam ederse ekim alanları yüzde 50 kadar düşer. Bizim buralarda yetişiyor ama suyla yetişiyor. Onun için herkesi yeniden o fiyatları gözden geçirmeye, davet ediyorum. Çiftçileri tarlaya küstürmesinler."

MISIR REKOLTESİ AYNI SEVİYEDE KALACAK

Kavuneker, "Bugün mısırlarımızda da bir sıkıntımız var. Yaz ayının çok sıcak gitmesi ve tam eşleşme zamanında sert esen rüzgarlardan dolayı mısırların uç kısmı dolmadı. Yani bu da bazı bölgelerde rekolte kaybı yaşatacak. Bu yüzden tarlalara ziraat mühendisi hocalarımıza gittik, gördük, araziyi de kontrol ettik. Şu an yapılabilecek bir şey yok. Biz her şeyi açık söylüyoruz mısır parayı fazla kazandırdığı için bu sefer mısırda yüzde 15 oranında ekim artışı var. Mısır rekoltesinde düşüş olduğu için yüzde 15 fazla ekimden dolayı rekolte ve ekim alanı birbirini kapattı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTahıl AmbarıKonya Ovası
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