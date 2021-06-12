Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8314
EURO
10.1213
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin en yüksek barajında ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda devreye giriyor. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Zamanla yarışarak, dünyanın en hızlı süresinde bu barajı yaptık” dedi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:45
5 Okunma
Türkiye'nin en yüksek barajında ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı

Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda tamamlanıyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde aralık ayında su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.

‘YIL SONU SU TUTULACAK'

Projede yer aldıkları için çok gururlu olduklarını belirten Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Zamanla yarışarak, dünyanın en hızlı süresinde bu barajı yaptık ve bugün de barajımızın betonlarını tamamladık. Geri kalan yollarımız ve diğer konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da tamamlandığında bu sene içinde son imalatlarımızı tamamlayarak, su tutma işlemlerine de başlayacağız. Sadece barajın bitmesiyle de iş bitmiyor. Birçok yol su altında kalacak, bunlar yerine yeni yolların yapılması gerekiyor. Yaklaşık 50 kilometre tünelli yol yapıldı, viyadükler yapılıyor. Bu şekilde su altında kalan yollar daha modern ve kaliteli hale getiriliyor. Yusufeli ilçesi de sular altında kalıyor, bu nedenle yeni bir ilçe yapıldı. Yeni yerleşim yerinde de çalışmaların sona geldiğini görüyoruz. Bakanlıklarımızın koordinasyonunda tüm çalışmalar yürütülüyor. Artık çalışmaların sonuna geldik. Yıl sonu itibarıyla bu barajın tüm işleri bitecek, su tutacağız ve enerji üretmemize de az kaldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji ürettiği zaman neredeyse yılda 2 milyar TL enerji üreterek, ekonomiye katkı sağlayacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeliYusufeli Barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap tayı satılacak
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele mutlaka kazanılması gereken savaş
Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele mutlaka kazanılması gereken savaş
Türk lirası ile 200 ülkeye ve bölgeye ihracat
Türk lirası ile 200 ülkeye ve bölgeye ihracat
Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü
Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü
Caizchain, ilk İslami Blockchain olacak
Caizchain, ilk İslami Blockchain olacak
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi
İşsizlik rakamları açıkladı
İşsizlik rakamları açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma