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Türkiye-İran demir yolunda 1 milyon ton yük hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İran demir yolu hattında yılda 1 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 14:02
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Türkiye-İran demir yolunda 1 milyon ton yük hedefi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-İran demir yolları temsilcilerinin 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde Ankara'da bir araya geldiği belirtilerek, Türkiye ile İran arasında transit olarak geçecek demiryolu taşımalarında yeni bir dönemi başlatacak mutabakat zaptının imzalandığı ifade edildi.

YILDA 1 MİLYON TON YÜK HEDEFİ

Türkiye İran arasında salgın koşullarına rağmen günlük 3 tren işletildiği ve 2020 yılında 564 bin ton yük taşındığı hatırlatılarak, yük taşımalarının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli iki feribotun önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. Artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. 

Ayrıca Türkiye-Pakistan arasında tarifeli yük tren seferlerinin başlatılması yönünde karar alındığı ve bu güzergahta işletilecek yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ilerletilmesinin sağlanacağı da kaydedildi. Bakanlık, taşıma ile ilgili ücretlendirme tarifesinin oluşturularak, Türkiye-İran-Pakistan arasında karşılıklı işletilecek trenlerde ortak tarife birliğine geçileceğine dikkat çekti. 

AFGANSİTAN'A DEMİR YOLU TAŞIMALARI BAŞLAYACAK

Öte yandan Pakistan ile birlikte İran-Afganistan demir yolu bağlantısı üzerinden taşımacılığa başlanacağı işaret edildi. Bakanlık, İran Afganistan arasındaki demir yolu bağlantısının tamamlanarak 10 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılmasının ardından Türkiye'den yüklenen bir vagonun İran'ı transit geçerek Afganistan'a kadar gitmesinin mümkün hale geldiğini belirtti. Önümüzdeki aylarda Türkiye-İran ve Afganistan demir yolu idarelerinin bir araya gelmesi ile Türkiye-Afganistan arasında da demir yolu taşımalarına başlanması için yol haritası belirleneceği ifade edildi.

Çin'den Türkiye ve Avrupa'ya ya da tersi istikametteki önemli yük potansiyeli için İran üzerinden yeni bir koridor oluşturulacağına dikkat çekilerek, İpek Yolu'nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin'e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demir yolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için de iş birliği yapılacağı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıTürkiyeİran Demir Yolu Hattı1 Milyon Ton Yük
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