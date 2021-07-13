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Türkiye ile Malezya arasında ortak deklarasyon

13 Temmuz 2021 Salı 15:32
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Türkiye ile Malezya arasında ortak deklarasyon

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato Seri Mohamed Azmin Ali arasında, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik eylül ayında müzakerelerin başlatılması için ortak deklarasyon imzalandı.

Bakan Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato Seri Mohamed Azmin Ali ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından bakanların başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmede, 2015 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında iki ülke ticaretinde kaydedilen gelişmeler ele alındı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmet ticaret, yatırımlar ve e-Ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Müzakereleri, gümrükler, helal gıda sektörü, karşılıklı yatırımlar, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliği potansiyeli vurgulandı.

Türkiye-Malezya Ticaret Bakanları Toplantısı sonucunda iki bakan tarafından imzalanan ortak deklarasyon ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının hizmet ticaret, yatırımlar ve e-Ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

DHA

Son Güncelleme: 13.07.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ile MalezyaOrtak DeklarasyonTicaret Bakanı Mehmet Muş
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