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"Türkiye, Avrupa'ya gaz tedarikinde önemli rol oynuyor"

Eski Almanya Başbakanı Schröder: Türkiye, Avrupa'ya gaz tedarikinde önemli rol oynuyor

21 Kasım 2022 Pazartesi 17:50
"Türkiye, Avrupa'ya gaz tedarikinde önemli rol oynuyor"

ANTALYA - Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, dünyada tahıl sevkiyatında yaşanan sıkıntıyla ilgili, "Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden geleni yapıyor ve uluslararası çapta bu yaptıkları karşılık buluyor. Erdoğan, bu noktada çok önemli bir rol oynadı ve uluslararası alanda takdir topladı. Türkiye, Avrupa'ya gaz tedarikinin sağlanmasında da önemli bir rol oynuyor" dedi.

Eski Almanya Başbakanı ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak 'Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı' projesinin yürütücü firması 'Nord Stream 2 AG'nin Hissedar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, Antalya'da düzenlenen '12'nci Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Schröder, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısına değinip, "Avrupa olarak bizlerin kendimizi refah konusunda yaşanacak sıkıntılara, bunun sonuçlarına özellikle de yüksek enerji fiyatlarının ve enflasyonun sonuçlarına kendimizi hazırlamamız şart. Sadece burada değil tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar da çok büyük bir tehlike arz ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE ULUSLARARASI DİPLOMASİDE GÜVEN KAZANDI'

Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede yaşanan tahıl sorununun çözümü için elinden geleni yaptığını işaret eden Schröder, "Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı, bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazandı, özellikle de uluslararası diplomasinin güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır. Başlangıç noktası her iki tarafta da hem politika anlamında hem de farklı alanlarda çok ciddi bir iş birliği gerektiriyor. Özellikle büyük bir enflasyon dalgası ile mücadele edebilmek için gerekli olan politik çalışmalar ve enerji politikalarından haricen diğer alanlarda atılacak adımlar çok büyük bir önem taşıyor" dedi. 

'ÇOK ACI SONUÇLARI OLACAK'

Schröder, Almanya ile Avrupa'da bulunan birçok firmanın da fiyat artışları ile zorluklar yaşadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bunun elbette çok acı sonuçları olacak. İşsizlik artışa geçecek. Enerji fiyatlarını makul seviyede kalması için enerji güvenliği sağlanması şart. Gaz konusunda ani fiyatlandırmaya dikkat edilmeli. Almanya ekonomisine baktığımızda, ucuz gaz satın alma gücüne sahip olmadığını görüyoruz. Bu nedenle ulusal çapta bazı tedbirleri alınması şart. Bu konuda en önemli şeylerden birisi de gaz şirketlerinin inanılmaz kar ettiğini söyleyebiliriz. Bence bu mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken ilk konu. Bütün bu tedarik zincirinin düzenlenmesi gerekiyor yoksa kendimizi çok ciddi gaz sıkıntısının içinde bulabiliriz. Bu savaşı bir şekilde bitirmemiz şart. İşin politik kısmı da var. Bizim her geçen gün daha dikkatli olmamız ve Rusya'nın gazından her zaman elimizde olmadığını bilmemiz gerekiyor. İki çözüm var. Birincisi Rusya'ya ait olmayan boru hatlarından gazın gelmesi, ikincisi gazın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak taşınması."

'AZERBAYCAN'DAN GELEN KAPASİTENİN ARTIRILMASI GEREK'

Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedarikinin sağlanması noktasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Schröder, "Doğal gazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri çok büyük bir ölçekte çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin artırılması, Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır. Çünkü uzmanlara göre özellikle de güney gaz koridorunun kapasitesine baktığınız zaman yaklaşık 31 metreküp BCM'e (milyar metreküp) kadar uzun vadede çıkarılabileceği noktasında bir mutabakat var ama bu yatırım elbette ki bütün ilgili ülkelerin isteği ve çabaları ile gerçekleşecek ki buna Romanya da dahil" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Almanya Başbakanı SchröderTürkiyeAvrupaGaz Tedariki
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