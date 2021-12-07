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Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü

07 Aralık 2021 Salı 11:22
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Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü

İSTANBUL - CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ihracat şampiyonları arasında yer aldığını duyurdu. CANİK markası, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından, Türk savunma sanayisinde ‘Namlulu Silahlar’ kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildi.


 

SYS olarak sürdürdükleri ihracat faaliyetleriyle Türk savunma sektörünün geleceğini şekillendirdiklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral, “Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan gelişmiş Ar-Ge kültürümüz, şirketimize ihracat şampiyonluğu getirdi. İhracatımızı yeni hedef pazarlarımız ve inovatif ürünlerimizle sene sonunda 100 milyon dolar civarına ulaştırmayı, ön siparişleri alınan yerli ve milli uçaksavarımızla 2022’de bu rakamı 125 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Başarılarımızla Türkiye’nin bayrağını dünyada dalgalandırmaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.


 

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21 kapsamında, birliğin 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla son 10 yılda en fazla ihracata imza atan şirketlere ödül verildi. Savunma sanayinin önde gelen şirketleri farklı kategorilerde ödüllendirilirken, CANiK markasıyla dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil eden Samsun Yurt Savunma (SYS), Namlulu Silahlar Kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildi.


 

İhracat şampiyonu ödülünü SYS adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle ve SSİ (Savunma ve Sanayi İhracatçıları Birliği) Başkanı Naki Polat’tan alan Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral, “Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından ihracat şampiyonu olarak ilan edilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. 23 yılda elde ettiğimiz sayısız başarılar arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da eklemekten onur duyuyoruz” dedi.


 

“YENİ HEDEF PAZARLARIMIZ, YENİ ŞAMPİYONLUKLAR GETİRECEK”


 

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral konuşmasında, “Türk savunma sanayi, üretimin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyondaki gücüyle de dünyanın dev endüstrilerine meydan okuyor. CANiK markamızla yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil ediyoruz. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle geleceğin yeni yol haritalarını belirleyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl tüm sektörler ve ihracatçılar arasında en hızlı büyüyen 3’üncü şirket olmayı başardık. Önümüzdeki yıl, yeni hedef pazarlarımızla bu konumumuzu daha da yukarılara çıkarmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. 2021 yılının aralık ayı itibarıyla ihracatımızı 2020’ye göre yüzde 50 arttırmış olduğumuzu gördük. Bu sebeple 2022 yılı ihracatımızla da yeni şampiyonluklar elde edeceğiz” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Savunma SanayisiCanikİhracat Ödülü
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