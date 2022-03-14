Türk oyun şirketi Joke Coin Game, eğlenirken para kazandırıyor

Arto’nun DJ kabininde hem çalıp hem söylediği şarkılarla eğlenceli saatlerin yaşandığı tanıtımda konuşan İzi Bilişim Tic. Ve Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı, Joke Coin Game’in sahibi İsabella Tarancı, ‘’Joke Coin Game’de oyun oynayarak kazanılan tokenlerin aynı zamanda borsada bozdurularak paraya çevrilebileceğini açıkladı.

Tarancı ‘’ Ekonomi dijitalleşti. Coinlerin paranın yerini ve tokenların de hisse senedinin yerini alması kaçınılmaz. Dünyaca ünlü e-ticaret siteleri de coinlerle alışveriş yapılmasını mümkün kılıyor. Joke Coin de oyun oynayarak para kazanmayı mümkün kılan bir game coin. Kripto para borsaları çok hareketli. Çünkü 24 saat ve tüm dünyada işlem görüyor.” dedi.