Türk oyun şirketi Joke Coin Game, eğlenirken para kazandırıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR
İZİ Bilişim Teknolojileri Limited, Joke Coin Game adlı yeni oyunu ve Joke Coin adlı kripto parayı Baltalimanı’ndaki Portaxe & Shine’da tanıttı.
İsabella Tarancı’nın ev sahipliği yatığı tanıtım iş, sanat ve moda dünyasının ünlü isimleriyle 7’den 77’ye oyun tutkunlarını buluşturdu.
Arto’nun DJ kabininde hem çalıp hem söylediği şarkılarla eğlenceli saatlerin yaşandığı tanıtımda konuşan İzi Bilişim Tic. Ve Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı, Joke Coin Game’in sahibi İsabella Tarancı, ‘’Joke Coin Game’de oyun oynayarak kazanılan tokenlerin aynı zamanda borsada bozdurularak paraya çevrilebileceğini açıkladı.
Tarancı ‘’ Ekonomi dijitalleşti. Coinlerin paranın yerini ve tokenların de hisse senedinin yerini alması kaçınılmaz. Dünyaca ünlü e-ticaret siteleri de coinlerle alışveriş yapılmasını mümkün kılıyor. Joke Coin de oyun oynayarak para kazanmayı mümkün kılan bir game coin. Kripto para borsaları çok hareketli. Çünkü 24 saat ve tüm dünyada işlem görüyor.” dedi.
DJ David Saboy’un performansıyla devam eden After Party’de müzik, dans ve eğlence geç saatlere kadar devam etti.
Önce Vatan Gazetesi