Türk Otomotiv Firmalarından 63 Ülkeye Üç Boyutlu Sergi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklere yenisini ekledi. Türkiye’nin otomotiv sektöründe ilk üç boyutlu dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye 2020, Almanya’dan ABD’ye, İngiltere’den Vietnam’a, İspanya’dan Bolivya’ya dünyanın 63 ülkesinden 300’ü aşkın ziyaretçinin katılımıyla açıldı. Fuarda, Türkiye’nin önde gelen 55 otomotiv ana ve tedarik sanayi firması üç boyutlu ürünlerini sergiliyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Bu yılı hedeflediğimiz 25 milyar doların biraz üzerinde bir rakam ile kapatacağımızı düşünüyoruz. Böylece üst üste 15. İhracat şampiyonluğuna ulaşmış olacağız. Yeni yılın bir bölümünde daha etkinliklerimizin dijital olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte pandeminin seyrine göre 2021’de yüze yüze etkinliklerimize de başlamayı hedefliyoruz. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul’un desteğiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe ilk üç boyutlu dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye 2020’nin açılışını gerçekleştirdi. Online açılış töreni, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla yapıldı. Almanya’dan ABD’ye, İngiltere’den Vietnam’a, İspanya’dan Bolivya’ya dünyanın 63 ülkesinden 300’ü aşkın ziyaretçinin katılımıyla açılan fuarda, Türkiye’nin önde gelen 55 otomotiv ana ve tedarik sanayi firması üç boyutlu ürünlerini sergiliyor. İlk etapta katılımcı firmalarımız ile 100’e yakın yabancı firmanın ikili iş görüşmesinde bulunacağı Auto Expo 2020, 11 Aralık tarihine kadar sürecek. Fuar süresince, online yapılacak B2B görüşmeleri katılımcılara yeni iş fırsatları yaratacak. Fuarda ayrıca ziyaretçilere firmaların üç boyutlu stantları ziyaret etme olanağı da sunuluyor. Sanal Fuar alanı ise gelecek yıl haziran ayına kadar açık kalacak. Çelik: “Bu yıl üst üste 15. şampiyonluğa ulaşacağız”. Auto Expo 2020 Dijital Fuarı’nın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye ihracatının 14 yıldır lider sektörü otomotiv endüstrisi olarak 2019 yılında 30,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve son üç yılda 30 milyar dolarlık ihracat ortalaması yakaladıklarını söyledi. Konuşmasında bu yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak pandemi nedeniyle tüm beklentilerin değiştiğini kaydeden Baran Çelik “Haziran ayı ile birlikte toparlanma başlasa da ihracat hedefimizi 25 milyar dolar olarak revize ettik. Yılın ilk 11 ayında ise 22,75 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılı hedeflediğimiz 25 milyar doların biraz üzerinde bir rakam ile kapatacağımızı düşünüyoruz. Böylece üst üste 15. İhracat şampiyonluğuna ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Gelecek yıl hedef; pandemi öncesi rakamlara dönmek. Otomotiv endüstrisinin üretim kapasitesinin de 2 milyon adedi aştığını belirten Baran Çelik “Üretimimiz 2019 yılı itibariyle 1.46 milyon adet, adet bazında ihracatı ise 1.25 milyon adet durumunda. Tedarik endüstrisi ihracatımız ise tek başına 11 milyar dolar düzeyinde. Ülkemiz Avrupa’nın üçüncü büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 14. Avrupa’nın ise 4. Büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer alıyor. Bugün ülkemizde kurulu büyük ana sanayi firmaları sürekli yeni yatırımlar yapmakta, yeni modeller ve projeler ile üretim kapasitelerini artırmaktalar. Bu durum tedarik endüstrisi üretimine ve ihracatına da olumlu yansıyor. Tüm bu rakamlardan anlaşılacağı üzere bugün Türkiye’deki otomotiv ana ve tedarik sanayi yüksek üretim kalitesi ile başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede. 2021 yılı ile birlikte hedefimiz tekrar yükselişe geçerek, tüm kategorilerde pandemi öncesi rakamlara dönmek olacak. 2021 yılının bir bölümünde daha etkinliklerimizin dijital olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak 2021 yılı içerisinde pandeminin seyrine göre yüze yüze etkinliklerimize de başlamayı hedefliyoruz” dedi. Pekcan: “Otomotive doğru ve stratejik biçimde desteğimiz sürecek”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında, “Bakanlığımız tarafından desteklenen sanal heyet ve fuarlarla ihracatçılarımıza önemli destekler sağlıyoruz. İhracatçılarımız bu sayede 6 bin ikili iş görüşmesi imkânı elde etti. Pandemi nedeniyle bu dönemde temassız ticaretten kolay ihracat platformuna, Eximbank desteklerine kadar ihracatçılarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Yine Bakanlık olarak özellikle otomotiv, savunma, makine ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Desteklediğimiz 84 projeden 40 tanesi otomotiv sektöründe yer alıyor. İhracatımızın öncü sektörü otomotiv endüstrimiz de eylülde ilk kez artış yakaladı, ekimde ve kasımda da bu artışı sürdürdü. Dış pazarlarda sağlanacak rahatlamalar ve yoğun gayretle arzu edilen seviyelere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Otomotiv sektörümüzü en doğru ve en stratejik biçimde desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle de pandeminin olumsuz etkisine karşın ihracatın kısa sürede toparlandığını ve eylül-ekim gibi artışlar kaydedildiğini söyledi. Gülle, “Üçüncü çeyrekte ihracatını artıran 4 ülkeden biriyiz. Yeni ekonomik program doğrultusunda 2020 yılı için revize edilen 165,9 milyar dolarlık rakamı geçeceğimize inanıyoruz. 2021 yılı için küresel ticarette yüzde 7 daralma bekleniyor. Bu durumdan etkilenecek sektörlerin başında da otomotiv geliyor. Otomotiv, pazar daralmalarının başladığı kasımda da ihracattaki başarı ivmesini sürdürdü. Bu başarı ivmesini, yeni iş fırsatları yaratarak devam ettireceğine ve Auto Expo 2020’nin de otomotivin pazarlamasına güç katacağına inanıyoruz. Başarılarından dolayı OİB’i ve OİB’in değeri Başkanı Baran Çelik’i kutluyorum” dedi.