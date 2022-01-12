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Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı; saatlik ücret ortalamalarına yıllık yüzde 65,67 zam yapıldı. Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Yine büyük bir başarı elde ettik" dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:16
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Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

İşçi tarafını temsil eden Türk Metal Sendikası ile iş vereni temsil eden MESS arasında ilk oturumu 12 Ekim 2021'de başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraftar dün akşam 9'uncu kez bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat süren görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamalarına yıllık yüzde 65,67 zam yapıldı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alınmıştır. Bunun ifadesi şudur; yıllık ortalama saat ücretine gelen zam 13 lira 93 kuruştur. Bunun açılımı ise şöyledir; birinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştır. Bunun ortalamamızdaki karşılığı yüzde 27,44'tür. Hepinizin bildiği gibi biz ilk 6 ay için yüzde 29,57 istemiştik. Bunun 27,44'ünü aldık. İkinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse, yani 32, 34, 36 ne çıkarsa o enflasyon oranı alınacaktır. Yüzde 30'un altında çıkarsa, yüzde 30 alınacaktır. Sosyal hakların birinci yılı için taslağımızın tamamı olan yüzde 35 artış alınmıştır. İkinci yılına ise enflasyon oranında zam alınmıştır. Kurban Bayramı yardımına, birinci yıl için bütün gruplara yüzde 75 oranında artış alınmıştır. Son olarak da ilki bu ocak ayı olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki, 2023 Ocak ayında yine net 400 liralık erzak çeki verilecektir" dedi.

'YİNE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Kavlak, görüşmelere Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş'in genel başkanları ve yöneticilerinin de katıldığını anımsatarak, "Onlar da bizimle birlikte bu anlaşmaya imza koymuşlardır. Gösterdikleri iş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha kanıtladık. Yine büyük bir başarı elde ettik. Bu yalnızca bizim değil, bize inanan, güvenen, her koşulda destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur. Yine hep birlikte tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Metal SendikasıMESSAnlaşma
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