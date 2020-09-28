Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1125
ALTIN
467.409
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0082
EURO
9.0539
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat: Bez sıkmayın
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat:...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk kimya firmasından uluslararası başarı

Türkiye'nin kimyasal madde üreticisi Akkim, sürdürülebilirlik alanında yeni bir başarıya imza attı. Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme sağlayıcı Together for Sustainability’nin denetimine giren şirket, performansını başarılı bir skorla taçlandırdığını duyurdu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:43
9 Okunma
Türk kimya firmasından uluslararası başarı

İSTANBUL - Kaynakların ölçülü kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, kurumsal değişimin çevreyle uyum sağlaması ve insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacını taşıyan sürdürülebilirlik, önemini her geçen yıl biraz daha artırıyor. Özellikle, Kovid-19 pandemisi sürecinde, kurumlar daha etkili bir sürdürülebilirlik performansına erişebilmenin yollarını aramaya başladı.

Sürdürülebilirlik alanında yüksek performans hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ak-Kim Kimya, uluslararası Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte–TfS) denetimlerini başarıyla tamamladı. Akkim de tüm tesisleriyle beraber katıldığı Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte–TfS) denetim süreçlerinde yüzde 96 uyum göstererek, sürdürülebilirlik performansını bir üst düzeye taşıdı. Diğer yandan, Akkim’in “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var” mottosu hazırladığı, Global Reportive Initiative tarafından da kabul görmüş 2018-2019 yıllarına ait “Sürdürülebilirlik Raporu”u da yayımlandı.

ULUSLARARASI KİMYA SEKTÖRÜ DERECELENDİRME SAĞLAYICI: TFS

Küresel düzeyde tanınan denetim yapılanması TfS, kimya sektöründe iş sürdürülebilirliği derecelendirmeleri sağlıyor. 2011’de kurulan yapılanmanın amacı; sürdürülebilirlik performansı konusunda şeffaflık yaratmak ve kimya endüstrisinin değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesine katkı sunmak olarak belirtiliyor.

26 üyeye sahip TfS’nin kurumları değerlendirme metodolojisi; sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerine göre yorumlamaya dayanıyor. Bu ölçütlerse, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care), Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi Standatları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve Birleşmiş Milliyet İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri’yle belirleniyor.

Şirketlerin, iş ve yönetim sistemlerinin bu alandaki entegrasyonunu değerlendiren TfS; yönetim, çevre-sağlık, güvenlik-işçi ve insan hakları-yönetişim başlıklarını göz önünde bulunduruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Kimyasal Madde üreticisi AkkimUluslararası Başarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Amazon Prime Türkiye’de
Amazon Prime Türkiye’de
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
Dolar 7.69 lirada
Dolar 7.69 lirada
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü
Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans