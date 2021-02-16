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Türk İş Kadınları Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

Kadınların iş gücüne katılarak, başarılı girişimlere imza atması ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sağlarken, yeni girişimcilere de ilham oluyor. 

16 Şubat 2021 Salı 12:31
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Türk İş Kadınları Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

HABİB BABAR

İSTANBUL
Erkek egemen dünyasında ayakları üzerinde durmayı başaran kadınlar iş yaşamlarındaki başarıları kadar da sosyal sorumluluk projelerinde de birçok insana örnek teşkil ediyor. İş dünyasında şirket yönetiminden patronluğa kadar adeta ekonominin nabzını tutan iş kadınları, 7 Nisan 2021’de Çırağan Sarayı’nda buluşuyor. T

ürk İş Kadınları Dergisi’nin düzenlediği ödül törenin de  iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınlarına plaket takdim edilecek. Türk İş Kadınları Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk İş Kadınları Rehberi ve organizasyonu ile iş dünyasındaki yer alan iş kadınlarımızın başarılarının ve gücünün tespiti açısından yeni bir kapı açmış olacağız. Umarız yayınlarımız ve organizasyonumuz ile  profesyonel Türk İş Kadınları’nın güçlerini birleştirmesinde, ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasında, bilgi ve tecrübe alışverişinin gelişmesinde ve var olan dostlukların pekişmesinde katkı sağlamış oluruz”dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Türk İş KadınlarıÇırağan Sarayı7 Nisan 2021Iş DünyasıFerhat MuğurtayTürk İş Kadınları Dergisi
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