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Türk elyaf üreticisine 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'

Koronavirüs salgını başladığından bu yana sağlık önlemlerini eksiksizce uyguladığını açıklayan akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türk Standartları Enstitüsü’nün güvenli üretim denetiminden başarıyla ayrıldığını duyurdu.

13 Ekim 2020 Salı 13:43
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Türk elyaf üreticisine 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'

İSTANBUL - Aksa Akrilik, Türk Standartları Enstitüsü’nden tam not aldı. Şirket, TSE uzmanlarının katıldığı denetimin ardından ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ aldı. Belge, koronavirüs salgınına karşı iş yerlerinde alınması gereken önlemleri ortaya koyması açısından kritik öneme sahip. Şirketin çalışma alanları, yemekhaneler, dinlenme noktaları ve servislerinde yapılan düzenlemeler, TSE’nin belirlediği önleme ve kontrol prosedürleri için örnek uygulama olarak görüldü.

“FABRİKADA ÜST DÜZEY ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR”

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, üretim devam ederken, alınan üst düzey önlemlere bağlı kalınmaya devam edildiğini dile getirdi. Salgın hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Taş, şunları kaydetti:

“Pandeminin başladığı ilk günden bu yana hayata geçirdiğimiz üst düzey tedbirleri harfiyen uyguluyoruz. Fabrikamızda düzenli olarak dezenfeksiyon yapılırken, girişlerde ateş ölçümü yapılıyor ve tüm çalışma alanlarımızda maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Toplu vakit geçirilen yerlerde, servislerde ve yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Bugüne kadar tüm Aksa çalışanlarına yönelik iki kez antikor testi uygulaması gerçekleştirdik. Zorunlu olmadıkça fabrikamıza dışarıdan ziyaretçi de almıyoruz. ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile tüm bu tedbirlerimizin güvenilirliği tescillendi.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Elyaf üreticisiCovid19 Güvenli Üretim Belgesi
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