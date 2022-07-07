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Türk demir çeliğine en büyük talep ABD'den

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:46
Türk demir çeliğine en büyük talep ABD'den

İSTANBUL -  Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise yedinci büyük çelik üreticisi Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı’nın alternatif pazar arayışlarına karşılık verdi. Çelik ihracatı yılın ilk 6 ayında 12 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller ihracatı ise 8 milyar dolar sınırına dayandı. İhracattan en büyük payı ABD aldı. İhracattaki yükseliş demir çelik üreticilerinin yurt içi ve dışındaki yatırımlarını hızlandırırken, orta ve uzun vadede ihracattaki artışın sürmesi bekleniyor.


 

Ekonomideki küresel dalgalanmalar ile Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik sıkıntıları, ihracatı durdurmadı. Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. TİM’in haziran ayı verilerine göre, çelik sektörü 2,3 milyar doları aşan hacmiyle en ihracatçı 3. sektör oldu. Sektörün 6 aylık ihracatı 12 milyar dolar sınırına yaklaşırken, ABD çeliğin sınır ötesindeki yolculuğundan en büyük payı aldı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı ise mayıs ayında kısmi bir düşüşün ardından haziranda yeniden artışa geçerek 6 aylık ihracat bilançosuna yaklaşık 8 milyar dolar rakamını yazdırdı.


 

“ÜRETİMDEKİ ARTIŞ, BÜYÜMEYİ TETİKLEDİ”


 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Acarzade Grup CEO’su Muhammed Ali Acarzade, “Türkiye, geçtiğimiz yıl, Almanya'yı bir kez daha geride bırakarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi konumunu korudu. Tüketime bağlı olarak yerli üretimdeki artış, büyümeyi tetikledi. Çelik tüketimi 2021’de yüzde 13,2 artarak 33,4 milyon ton seviyesine kadar yükseldi. Orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi bekleniyor. İç piyasada artan talebin yanı sıra sanayi sektöründeki büyüme de üretimi doğrudan etkilerken, ülkemizin coğrafi konumunun verdiği avantaj da ihracat faaliyetlerine dinamizm getirdi” dedi.


 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların etkisiyle başta ABD olmak üzere AB ülkelerinin alternatif pazar arayışına girdiğini söyleyen Acarzade, "Giderek artan demir çelik üretimimizle Batı’nın alternatif pazar arayışlarına cevap verdik. Yılın ilk 6 ayında ABD’ye yapılan çelik ihracatında yüzde 94 artış yaşandı. Aynı dönemde Almanya’ya ihracatımız yüzde 30’u aştı. 6 ayda ABD’ye yapılan demir ve demir dışı metaller ihracatındaki artış yüzde 50’nin ötesine geçerken, Almanya’ya ihracatımız yüzde 58’den fazla arttı. Almanya, yıllık bazda değerlendirildiğinde petrol krizinin yaşandığı 1981’den bu yana en yüksek ithalatını gerçekleştirdi. Almanya yüksek potansiyeliyle Türkiye’nin ihracat rotası haline geldi. Fransa, Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkeler de ihracatta büyük bir potansiyel barındırıyor” ifadelerinde bulundu.


 

“YURT İÇİ VE DIŞINDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”


 

Geçtiğimiz yıl ihracat faaliyetlerini yaklaşık yüzde 73 artırdıklarını söyleyen Acarzade, “Almanya başta olmak üzere aralarında Fransa, İtalya, Belçika, Hindistan, Kanada, Çin, Güney Kore, Tayland’ın bulunduğu 30 ülkeye demir-çelik ve türevi ürün ihraç ediyoruz. Afrika ve Ortadoğu en büyük pazarlarımız. 2021’de Polonya, İspanya ve ABD’yi de ihracat yaptığımız ülkelerin arasına ekledik. Uluslararası standartlara uygun geliştirdiğimiz ürünlerimizin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yeni yatırımlarımızla üretimimizi desteklerken ihracat faaliyetlerimizi de genişletmeyi planlıyoruz. 2023 ihracat hedefimiz, Ortadoğu’da daha çok büyümek. Ülkemizde ve yurt dışında farklı sektörlere yatırım yapacağız. Yurt içi ve dışında demir çeliğin yanı sıra kozmetik, gıda, tekstil sektörlerinde de büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Demir çeliğiTalepABD
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