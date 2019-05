Türk çalışan sayısı 5 bine çıkacak

KUVEYT - Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımıyla ilgili düzenlenen 4,5 milyar dolarlık ihaleyi 2016 yılında Limak İnşaat kazanmıştı. Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıdığı belirtilen Limak İnşaat’ın yaptığı Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yaklaşık yüzde 35'i tamamlandı. 750 bin metrekarelik alana sahip yeni terminalin faaliyete geçmesinden sonra havalimanının kapasitesi yılda 25 milyon yolcuya ulaşması planlanıyor. Limak İnşaat, projeyi devretmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti de verecek.Terminal inşaatının tamamlanmasının ardından operasyona geçiş süreci de yürütülecek. Limak projeyi 2021 yılında teslim edecek.

KUVEYT SEMBOLÜ OLACAK TERMİNAL PROJESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Yeni terminal binası, yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk Leed Gold binası da olacak.Kuveyt'in sembol yapısı olacak yeni terminal binası ile ilgili gelişmeler de ülkede yakından takip ediliyor. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in de, geçtiğimiz günlerde proje ile ilgili Kuveyt gazetelerine verdiği röportaj geniş yer bulurken, terminal yapımında görev alan Türk yetkililer, Demirören Haber Ajansı’na(DHA) projeyle ilgili Kuveyt’te bilgiler verdi.

“BU PROJE DİĞER TÜRK FİRMALARININ ÖNÜNÜ DE AÇACAK”

Çok önemli bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını ve projenin diğer Türk firmalarının da önünü açacağını dile getiren Limak İnşaat Kuveyt Ülke Direktörü Kayıhan Bağdatlı, "Bizim başırılı olmamız birçok Türk firmasının da önünü açacak. Kuveyt’te entegre sanayi tesisleri içinde en büyüğünü biz burada kurduk. Şu an projede gerçekleşme oranı yüzde 35'lere geldi. Ağır beton işlerini de geride bıraktık. Betonun yüzde 73'ünü döktük. Terminal 25 milyon kapasitesi olacak. Bu proje Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Kuveyt'te entegre tesislerinin en büyüğünü biz bu projeyi yapmak için burada kurduk. Bu proje diğer Türk firmalarına da kapı açacak. Çok zor bir projeyi gerçekleştiriyoruz. İçeride geçici olarak bir sefere mahsus kullandığımız geçici çelik miktarı da 90-100 bin tonlara geldik. 10 tane Eyfel Kulesi kadar çeliği kullanıp hurdaya vereceğiz. Türkiye’ye katma değeri bu projenin mal alışverişi, işçilerin maaşı da dahil her yıl yaklaşık 400 milyon dolar.” dedi.

“TÜRK İSTİHDAM SAYISI 5 BİNE ÇIKACAK”

Limak İnşaat Yurtdışı İnşaatlar Kordinatörü Kemal Şahin ise, geçtiğimiz yıl projede 1100 olan Türk çalışan sayısının şu an 2 bin 350’ye çıktığını belirterek, gelecek yıl ise bu sayının 5 bine ulaşacağını söyledi. Projenin her departmanında Türk çalışan olduğunu kaydeden Şahin, “ "Şu anki çalışan rakamımıza göre 7 bin 480 çalışanımız var sahada ve bunun 2 bin 350'si Türk vatandaşlarından oluşuyor. Yani çalışanlarımızın üçte biri Türklerden oluşuyor. Mühendis de dahil her departmanda çalışan Türk arkadaşlarımız var. Çalışan sayısı pik dönemler de 13 binlere çıkacak. Bunu da gelecek yıl Mart ayında ön görüyoruz.O zaman Türk çalışan sayımız 5 binleri bulacaktır. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 1100'lerde bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl projeninin yüzde 12'si tamamlanmıştı.8 bin kişinin kalacağı bir kamp alanımız da var. Şantiyede 7 gün 24 saat çalışma devam ediyor. 100'ün üzerinde kadın çalışanımız da var. 2016 yılında yer teslimi oldu ama bizim asıl işe başlamamız Mayıs 2017'de oldu.Bizim kağıt üzerinde bitirme süremiz 28 Ağustos 2022 ama bizim ekip olarak 31 Mayıs 2021 diye önceden koyduğumuz bir hedef var” diye konuştu.